T-Mobile promuje dostęp do 5G w ofercie na kartę (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Sieć T-Mobile rusza z pierwszą kampanią promującą sieć piątej generacji w ofercie na kartę

Z końcem marca 2021 roku do grona klientów abonamentowych T-Mobile, którzy mogą korzystać z 5G, dołączyli użytkownicy na kartę. Dzięki nowemu pakietowi "Bez limitu XL" w taryfie GO!, za 39 zł otrzymują dostęp nie tylko do sieci piątej generacji, ale również nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów, paczki 40 GB (20 GB w ofercie i kolejne 20 GB przy zasileniu kwotą od 39 do 49 zł) oraz wideo bez utraty gigabajtów w usłudze Supernet Video HD.Sieć 5G i portfolio urządzeń obsługujących ten standard dostępnych w T-Mobile stale się rozrastają. Potwierdzeniem tego jest np. infrastruktura oferująca zasięg sieci piątej generacji ponad 6,3 milionom osób na terenie całego kraju, czy dostępność aż 31 smartfonów 5G, stanowiących obecnie aż 25 proc. wszystkich sprzedawanych przez T-Mobile telefonów.Spot towarzyszący kampanii odbiorcy będą mogli zobaczyć w trzech wersjach: 30-sekundowej i jej 15-sekundowym skrócie, jak również w specjalnej wersji przygotowanej na kanał YouTube. Z kampanią będzie można zapoznać się w telewizji, internecie, mediach społecznościowych, punktach sprzedaży oraz w serwisie Spotify.Kampanię przygotował Departament Zarządzania Marką T‑Mobile wraz z agencją DDB Warszawa. Nad planowaniem i zakupem mediów czuwał dom mediowy Mindshare. Materiały BTL opracowała agencja Digitas Poland (ARC - Grupa Publicis), a działania w internecie i mediach społecznościowych poprowadzi VMLY&R oraz Starcom.