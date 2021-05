Discovery promotorem serii Electric GT w ramach długofalowego partnerstwa z FIA

Łukasz Szewczyk

• Discovery i Eurosport Events wygrały zorganizowany przez FIA przetarg i zostały światowym promotorem przełomowej serii FIA Electric GT Championship, która zadebiutuje w 2023 roku.

Discovery od dłuższego czasu angażuje się w rozwój wyścigów elektrycznych i zrównoważonego rozwoju sportu motorowego. Za pośrednictwem Eurosport Events grupa jest światowym promotorem serii PURE ETCR, która od 2022 roku będzie miała status FIA eTouring Car World Cup.Nawiązanie partnerstwa z FIA, którego celem jest stworzenie i promowanie FIA Electric GT Championship, to kolejny strategiczny krok Discovery w kierunku rozwoju wyścigów elektrycznych. Doświadczenie grupy medialnej pozwoli na wykreowanie platformy, na której producenci z segmentu premium będą mogli prezentować swoje flagowe samochody GT i innowacyjne technologie.FIA i Discovery mają ambicję stworzenia przełomowej serii wyścigów szybkich samochodów elektrycznych, które odbywać się będą na znanych torach. Rywalizację regulować będą nowoczesne przepisy, a wszystko to z zerowym śladem węglowym, który jest wpisany w DNA serii.FIA będzie pełnić rolę regulatora technicznego i sportowego, a Discovery wykorzysta swoje doświadczenie, aby zagwarantować stabilność komercyjną i promocję na całym świecie. Globalna skala platform i kanałów telewizyjnych Discovery umożliwią budowanie świadomości FIA Electric GT Championship na całym świecie w celu maksymalizacji liczby widzów. Discovery będzie również zarządzać międzynarodową dystrybucją praw, podobnie jak w przypadku między innymi igrzysk olimpijskich i PGA TOUR.W 2023 roku w ramach FIA Electric GT Championship rozegrane zostanie co najmniej sześć wydarzeń na kultowych torach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. W drugim sezonie seria zostanie rozszerzona na Stany Zjednoczone. Każda runda rozgrywana będzie w ciągu dwóch dni, w trakcie których odbędą się kwalifikacje, sprint i 45-minutowy wyścig główny.W nowej serii po raz pierwszy w historii FIA zastosowane zostaną superszybkie ładowarki o mocy 700kW, dzięki czemu samochody przez cały wyścig będą mogły wykorzystywać pełnię możliwości. Jednocześnie będzie to pokaz technologii, która jest przyszłością ładowania samochodów elektrycznych.Jako globalna platforma promująca elektromobilność FIA Electric GT Championship będzie kluczowa w procesie transformacji sportów motorowych w stronę zrównoważonych wyścigów. FIA i Discovery będą organizować wyścigi wykorzystując energię z odnawialnych źródeł, aby zapewnić zerową emisję dwutlenku węgla. Podczas każdego wydarzenia fani będą mogli wejść w świat samochodów elektrycznych, poznać ich moc i innowacyjne technologie wykorzystywane w produkcji. Stworzenie całkowicie elektrycznych mistrzostw wpisuje się w działania FIA pod szyldem #PurposeDriven, których celem jest zapewnienie pozytywnego wkładu sportów motorowych w rozwój takich obszarów jak ochrona środowiska, zdrowie, bezpieczeństwo, diversity & inclusion, czy aktywizacja społeczności lokalnych.