TOK FM na Śląsku rusza z kampanią "Słuchaj gdziekolwiek jesteś"

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (10 maja 2021 roku) pod hasłem "Słuchaj gdziekolwiek jesteś" rusza nowa kampania reklamowa Radia TOK FM obejmująca prasę, internet i nośniki reklamy zewnętrznej.

• Dzięki działaniom prowadzonym lokalnie zespół stacji będzie zachęcać wszystkich mieszkańców aglomeracji śląskiej do słuchania programu TOK FM w internecie.

Nowa kampania prezentuje możliwość słuchania Radia TOK FM za pośrednictwem internetu. Stacja sukcesywnie rozwija i wzbogaca swoją cyfrową ofertę. Coraz powszechniej dostępny internet, także w mobilnej wersji, pozwala na dotarcie słuchaczy do tych treści w dogodnym dla nich momencie, gdziekolwiek są. Wystarczy skorzystać z aplikacji mobilnej TOK FM oraz internetowego radia na stronie tokfm.pl.Działania reklamowe pod hasłem "Słuchaj gdziekolwiek jesteś" skoncentrują się na obszarze aglomeracji śląskiej. Zdjęcia wykorzystane w kreacjach zostały zrobione w wybranych lokalizacjach na terenie Śląska i Zagłębia.Reklamy Radia TOK FM będzie można zobaczyć m.in. w prasie lokalnej ("Gazeta Wyborcza"), internecie - m.in. na Gazeta.pl, Onet.pl, WP.pl i Facebooku oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej, w tym należących do AMS, w wybranych miastach. Za projekty graficzne odpowiadał butik kreatywny TooGood, za zdjęcia - Grzegorz Celejewski z Agencji Gazeta. Kampania jest zaplanowana na najbliższych kilka tygodni.Radio TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne jest opiniotwórczym radiem "mówionym", w którym słowo stanowi około 90 proc. programu antenowego. Stacja intensywnie rozwija swoją ofertę premium, a liczba wykupionych dostępów Premium TOK FM dynamicznie rośnie - obecnie wynosi ponad 24 tys. Podcastowa biblioteka TOK FM to ponad 200 audycji i cykli tematycznych o różnorodnej tematyce - m.in. politycznej, ekonomicznej, społecznej, naukowej i poradnikowej - zawierająca ponad 75 tys. materiałów.