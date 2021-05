Przepis na dobry kupon rabatowy

Materiał partnera

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka strategia kryje się za jednym z najbardziej popularnych ostatnio rozwiązań marketingowych, jakim są kupony rabatowe?

Co sklepy zyskują dzięki kuponom rabatowym?

Dlaczego akurat kupony rabatowe?

Kiedy używać kuponów rabatowych?

Do jakich klientów adresowane są kupony rabatowe?

Formuła publikowania kuponów

Z kuponów rabatowych mogą korzystać nie tylko wielkie marki, ale także mniejsze sklepy i drobni producenci. Kupony rabatowe można wykorzystywać na raz w różnych celach, m.in. po to aby wypromować nowy produkt, wyprzedać starą kolekcję, poprawić wyniki sprzedaży w okresach obniżonego ruchu konsumenckiego czy też nagrodzić lojalność stałych klientów. O co zadbać, aby jak najlepiej skorzystać na kuponach rabatowych jako marka?Według serwisu Once Coupon A Time- aby kupony przyniosły zamierzony efekt muszą być atrakcyjne zarówno dla sklepu, jak i klienta. Opracowując skuteczną strategię marketingową opartą na kuponach należy zacząć od zadania podstawowych pytań, takich jak "po co?", "kiedy?" i "dla kogo?".Pierwsze podstawowe pytanie brzmi zatem: po co? Jaki cel chcę osiągnąć, rozdając kupony rabatowe? Sklep lub marka, która postanawia posłużyć się kuponami rabatowymi w ramach swojej strategii marketingowej musi jasno określić, czemu konkretnie ma służyć ta akcja.Przykładowo sklep, który we wrześniu odnotowuje spadek sprzedaży dla poprawienia swoich wyników może zaoferować klientom specjalny wrześniowy kod rabatowy. Kupony okażą się również pomocne wówczas, gdy jako sklep z końcem sezonu chcemy szybciej wyprzedać zalegające artykuły i zrobić miejsce dla nowej kolekcji. Marka, która wprowadza na rynek nowy produkt lub kolekcję może promować je właśnie przy użyciu dedykowanego kuponu rabatowego. Specjalne kupony rabatowe mogą również służyć do premiowania lojalności klientów przy takich okazjach, jak urodziny czy rocznice członkostwa.Przykład: https://oncecouponatime.com/pl/kod-rabatowy/eobuwie Drugą kluczową kwestią jest odpowiednie wyczucie czasu. Aby kupony faktycznie spełniały swoją funkcję należy dokładnie zaplanować czas trwania kampanii w zależności od celu, który sobie wyznaczamy. Jeśli zależy nam na podniesieniu wskaźników sprzedaży w danym miesiącu, rozsądnym wyjściem będzie przygotowanie kuponów ważnych przez cały miesiąc. Natomiast w przypadku, gdy planujemy wypromowanie nowego produktu, znacznie lepszym rozwiązaniem będzie ustalenie krótszego terminu ważności kuponu, aby wywołać u potencjalnego klienta wrażenie "ulotnej okazji".Niezwykle ważne jest, aby z góry określić grupę docelową kuponu rabatowego. Przy określaniu docelowych odbiorców istotne są takie czynniki, jak kategoria produktu i czas trwania kampanii. Przykładowo, cele i format kampanii promocyjnej młodzieżowej marki będą różnić się od strategii, jaką zastosuje marka kierująca swoją ofertę do osób pracujących na wyższym szczeblu biznesowym.Istotnym aspektem strategii marketingowej opartej na kuponach rabatowych jest opracowanie spersonalizowanej oferty, skierowanej do konkretnych klientów - w szczególności chcemy zadbać o retencję klientów. W tym przypadku liczyć się będzie profil klienta i warunki promocji. Klientów, którzy od dłuższego czasu nie robili zakupów w naszym sklepie możemy zachęcić do odwiedzin przygotowując dla nich dedykowany kupon rabatowy, dzięki któremu poczują się oni wyróżnieni. Posiłkując się pytaniami w rodzaju "dla kogo?" oraz "kiedy?", a więc uwzględniając czynnik osobowy i czasowy, trafnie określimy docelowych odbiorców naszej kampanii, a tym samym zwiększymy jej efektywność.Przykład: https://oncecouponatime.com/pl/kod-rabatowy/sephora Oprócz celu, czasu i grupy docelowej jednym z najważniejszych elementów strategii kuponów rabatowych jest również formuła kuponu rabatowego. Prawidłowa strategia kuponowa powinna uwzględniać takie aspekty, jak chociażby projekt samego kuponu, proces dystrybucji, a także jego rodzaj. W zależności od tego, czy kupon ukaże się drukiem czy też w postaci internetowego kodu zniżkowego, należy ustalić, jakie kanały zostaną wykorzystane do jego dystrybucji, opracować dizajn, kolorystykę i tekst. Należy pamiętać, że odpowiednie zbilansowanie treści pisemnych i grafiki, unikanie sformułowań, które mogą wprowadzić konsumenta w błąd to kluczowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby wzbudzić zainteresowanie i zaufanie potencjalnego klienta.Krótko mówiąc, kampania z kuponami rabatowymi, która posiada jasno sprecyzowany cel, adresatów, ramy czasowe i formułę, to z pewnością atrakcyjna i korzystna metoda marketingowa zarówno dla sklepów, jak i kupujących.