Łukasz Szewczyk

Beata Kozidrak w nowej odsłonie kampanii Coca-Cola Zero Cukru (wideo)

• Coca-Cola wprowadziła nową recepturę dla Coca-Cola Zero Cukru.

• Za pomocą hasła "Najlepsza Coca-Cola ever?" marka zapraszała do spróbowania nowego produktu.

• Teraz do odpowiedzenia sobie na to pytanie zachęca nowa ambasadorka - gwiazda polskiej sceny muzycznej - Beata Kozidrak.