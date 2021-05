Oficjalna kolekcja ubrań UEFA na Euro w Lidlu

Łukasz Szewczyk

• Od soboty (22 maja 2021 roku) sieć Lidl Polska wprowadza do wszystkich sklepów sportową ofertę dla całej rodziny

Euro to nie tylko święto dla kibiców piłki nożnej, ale dla całych rodzin. Nawet na co dzień interesując się innymi sportami i dziedzinami, piłkarski turniej Euro jest na tyle istotnym wydarzeniem, że z zapartym tchem śledzą je wszyscy. I to właśnie dla wszystkich Lidl wprowadza specjalną kolekcję odzieży sygnowanej przez UEFA.W ramach kolekcji dostępne będą piłkarskie koszulki dla chłopców i dziewczynek, w cenie 12,99 zł/1 szt., piłkarskie spodenki chłopięce (19,99 zł/1 szt.) oraz dziewczęce (15,99 zł/1 szt.). Natomiast piłkarski zestaw chłopięcy lub dziewczęcy (koszulka + spodenki) można nabyć w atrakcyjnej cenie 19,99 zł/1 zestaw.W analogiczny strój mogą zaopatrzyć się również dorośli. Do wyboru są piłkarskie koszulki damskie lub męskie, w cenie 17,99 zł/1 szt. oraz piłkarskie spodenki damskie (19,99 zł/1 szt.) lub męskie (26,99 zł/1 szt.). Dla panów zaprojektowano również piłkarską koszulkę funkcyjną, szybkoschnącą oraz odprowadzającą wilgoć (21,99 zł/1 szt.). Piłkarski strój można również uzupełnić o japonki damskie lub męskie (14,99 zł/1 para). Cała oferta będzie dostępna także na lidl-sklep.pl. Warto podkreślić, że ubrania zostały przetestowane przez Instytut Hohenstein pod kątem dopasowania oraz posiadają certyfikat Oeko-Tex standard 100, świadczący o jakości oraz braku substancji szkodliwych.