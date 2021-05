"Na Wyciągnięcie Ręki". Facebook i KPH łączą siły w akcji wspierającej młode osoby LGBT+

Łukasz Szewczyk

• "Myślałem, że jestem sam dopóki nie znalazłem swojej grupy" - mówi transpłciowy bohater jednego z serii spotów akcji społecznej Na wyciągnięcie ręki.

• Główną ideą wspólnej akcji Kampanii Przeciw Homofobii i Facebooka jest udzielenie wsparcia młodym osobom LGBT+ i wskazanie, gdzie mogą szukać pomocy

W trosce o młode osoby LGBT+ siły postanowiły połączyć Kampania Przeciw Homofobii i Facebook. Efektem ich kolaboracji jest akcja społeczna Na wyciągnięcie ręki, która ma na celu udzielenie wsparcia młodym osobom LGBT+ i wskazanie, gdzie mogą szukać pomocy - tej specjalistycznej, którą niosą organizacje społeczne, jak i tej, którą mogą dać im rówieśnicy w grupach na Facebooku.W ramach akcji do sieci trafiła seria spotów wideo. Ich bohaterkami i bohaterami jest aż 17 młodych osób ze społeczności, które reprezentują wszystkie literki z akronimu LGBTQIAP - lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interpłciowe, aseksualne i panseksualne. Pojawią się też nagrania z psycholożkami i psychologami, którzy wytłumaczą m.in. jak radzić sobie z izolacją w czasie pandemii i co robić, gdy dopadnie Cię poczucie beznadziei. Na wyciągnięcie ręki to również strona internetowa -, na której zebrano kontakty do organizacji społecznych świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną.- wyjaśnia psycholożka, Wiola Jaworska.Akcja społeczna Na Wyciągnięcie Ręki powstała z inicjatywy Kampanii Przeciw Homofobii oraz Facebooka. Za kreację kampanii i produkcję treści wizualnych odpowiada agencja Pacyfika, a za reżyserię spotów Antoni Ferency. Za koordynację projektu i PR odpowiada agencja H+K Strategies. Za produkcję spotów video odpowiada Film Produkcja. Za postprodukcję spotów Human Ark. Za landing page kampanii - Rewire.Studio.