Polacy coraz częściej korzsyatją z mediów społecznościowych w pracy

Łukasz Szewczyk

• Niemal 2/3 Polaków przynajmniej raz w tygodniu korzysta z mediów społecznościowych w godzinach pracy - tak wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl "Cyfrowa ewolucja kariery".

• Social media stają się coraz ważniejszym narzędziem realizacji obowiązków zawodowych.

Raport Prcuj.pl "Cyfrowa ewolucja kariery" / Fot. Pracuj.pl

Raport Prcuj.pl "Cyfrowa ewolucja kariery" / Fot. Pracuj.pl

Media społecznościowe mogą być zarówno wsparciem, jak i przeszkodą przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Są źródłem wiedzy i podtrzymywania kontaktów, mogą inspirować i pomagać w znalezieniu pracy. Jednocześnie nieodpowiednio używane mogą rozpraszać i spowalniać wykonywanie obowiązków. Ich stała i mocna obecność w świecie zawodowym jest jednak niezaprzeczalnym faktem. Choć dekadę temu stanowiły w wielu firmach tabu, dziś media społecznościowe wpływają na naszą pracę każdego dnia.Jaka część Polaków korzysta z mediów społecznościowych w pracy? Po jakie kanały sięgają najchętniej i do jakich celów je wykorzystują? To kolejne pytania, na które postanowiliśmy odpowiedzieć w raporcie Pracuj.pl "Cyfrowa ewolucja kariery". W drugim tekście z serii materiałów dotyczących raportowi sprawdzamy, czy media społecznościowe rzeczywiście na stałe weszły do biur i zakładów pracy.Jak wynika z badania Pracuj.pl, niemal 2/3 Polaków w wieku produkcyjnym (63%) przynajmniej raz w tygodniu korzysta z mediów społecznościowych w czasie pracy. Co interesujące, tylko 15% z badanych używa ich w tym czasie wyłącznie do celów służbowych, a blisko połowa - zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Badanie może wskazywać więc na ciekawe zjawisko - czyli przyczynianie się mediów społecznościowych do coraz mocniejszego zacierania się granicy między życiem prywatnym i zawodowym.Jak zauważają eksperci, jeszcze kilka lat temu korzystanie z mediów społecznościowych w godzinach pracy bywało źle postrzegane przez pracodawców, a na sprzęcie służbowym instalowano m.in. blokady uniemożliwiające korzystanie z tych kanałów. I choć postawy w tym zakresie przeszły znaczącą ewolucję, wciąż widoczne są różnice między postawami pracodawców a faktycznymi zachowaniami czy oczekiwaniami pracowników.35,5% badanych uważa, że w ich firmie korzystanie z mediów społecznościowych w godzinach pracy jest zakazane. I co ciekawe, identyczna grupa badanych deklaruje, że nie sięga po nie w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Jednak znacznie mniej, bo tylko 16% respondentów oczekiwałoby takich zakazów w idealnym miejscu pracy. Kolejne 17,5% nie otrzymało od kierownictwa informacji, jaki jest jego stosunek do kanałów społecznościowych.- komentuje Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj.Słowa ekspertki potwierdzają badania Pracuj.pl. Choć pełna dowolność w korzystaniu z social media w pracy oczekiwana jest przez blisko połowę badanych (48%), duża grupa (36%) przedstawia się jako zwolennicy zgody na używanie ich w tym czasie tylko do celów służbowych. Spory udział badanych dostrzega więc potrzebę opracowania wyraźnych ram, wyznaczających granice sięgania po media społecznościowe. Podział ten powinien być jednak zrozumiały i klarowny.Dobrze wykorzystane media społecznościowe mogą być jednym z najbardziej skutecznych narzędzi pracy i rozwoju zawodowego. Są także kluczowym narzędziem promocji biznesu. Jak postrzegają ich rolę badani? Respondenci Pracuj.pl ocenili sześć aspektów, którym mieli przyporządkować pozycje od 1 (najbardziej pomocne) do 6 (najmniej pomocne). Co ciekawe, uśrednione wyniki większości kategorii są do siebie bardzo zbliżone - co może wskazywać na dużą rozbieżność odpowiedzi wśród badanych, a więc wykorzystywanie kanałów społecznościowych do różnych celów.W opiniach można jednak zauważyć pewne prawidłowości. Respondenci najczęściej uważali media społecznościowe za dobre narzędzie do budowy różnorodnych relacji - utrzymania kontaktu ze współpracownikami (średnia 3,1) i z klientami (3,3), a także szukania zastanych danych o firmach (3,1) lub ofertach pracy (3,3). Rzadziej natomiast wskazywali jako dobre źródło bieżącej wiedzy o branży (3,8) lub narzędzie poszerzania umiejętności (4,3). Jak zauważa Konstancja Zyzik, z punktu widzenia pracodawcy warto zwrócić uwagę szczególnie na... społeczny aspekt social media.- komentuje Konstancja Zyzik.Badacze zapytali Polaków, którzy deklarują wykorzystanie mediów społecznościowych służbowo, z jakich kanałów korzystali w pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zdecydowanie najczęściej wymieniany był Facebook - wskazało na niego 88% respondentów z tej grupy, na drugim miejscu YouTube (65%), a podium uzupełnia Instagram (39%).Zdecydowanie rzadziej wymieniany był LinkedIn (18%), co może zaskakiwać biorąc pod uwagę znaczną popularność tego medium w niektórych branżach i specjalizacjach. Ten sam rezultat osiągnął Twitter (18%). Jeszcze bardziej niszową rolę w działaniach zawodowych miały TikTok i Reddit.Dzięki temu, że umożliwiają dotarcie do wielu osób, kanały social media są także wykorzystywane w procesach rekrutacji. Na korporacyjnych profilach coraz częściej znaleźć można m.in. posty, grafiki i spoty promujące nowe rekrutowane stanowiska, markę pracodawcy czy poszczególne zalety zatrudnienia w danej firmie.Te procesy nie pozostają bez wpływu na kandydatów. Według badań Pracuj.pl już 54% Polaków szukających pracy sięga w trakcie przeglądania ofert właśnie po ogólne kanały społecznościowe. To drugie najważniejsze narzędzie poszukiwania miejsc zatrudnienia - po portalach z ofertami pracy, po które sięga 72% respondentów. Mniejszą, ale wciąż dość sporą popularnością wśród osób szukających ofert pracodawców cieszą się biznesowe serwisy społecznościowe (28%).