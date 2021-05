TikTok wprowadza nowe narzędzia do walki z mobbingiem

Łukasz Szewczyk

• TikTok uruchomił nową funkcję dla twórców, która ma pomóc w łatwiejszym zarządzaniu interakcjami pod publikowanymi treściami.

Nowe narzędzia do walki z mobbingiem

Twórcy zyskali możliwość usuwania wielu komentarzy jednocześnie lub zgłaszania ich za potencjalne naruszenie Zasad Społeczności TikTok. Konta, z których będą publikowane zastraszające innych użytkowników negatywne komentarze, od teraz mogą zostać masowo blokowane. Dla TikToka priorytetem jest stworzenie zintegrowanej, kreatywnej, a przede wszystkim bezpiecznej społeczności.- powiedział Joshua Goodman, Director of Product, Trust and Safety w TikTok.Aby włączyć nową funkcję i zarządzać reakcjami, wystarczy długo przytrzymać komentarz lub dotknąć ikony ołówka w lewym górnym rogu. W oknie z opcjami można wybrać do 100 komentarzy lub kont, które możemy zgłosić lub usunąć. Dzięki temu narzędziu usuwanie komentarzy i blokowanie użytkowników staje się jeszcze łatwiejsze.Sukcesywnie wprowadzana na całym świecie funkcja ma przyczynić się do tworzenia miłej i przyjaznej społeczności na TikToku. Niedawno uruchomiono również możliwość filtrowania wszystkich komentarzy tak, aby tylko te wybrane przez twórcę pojawiały się pod filmami. Ma to zniechęcić użytkowników do tworzenia obraźliwych treści. Nowe aktualizacje wprowadziły również dodatkowe zabezpieczenia dla użytkowników w wieku 13-17 lat, ograniczając niektóre funkcje, w tym te dotyczące Duetu, Stitch, prywatnych wiadomości i komentarzy.TikTok rozwija narzędzia do walki z mobbingiem oraz edukuje nastolatków i rodziny w zakresie jego zapobiegania. Z początkiem miesiąca w Centrum Bezpieczeństwa uruchomiono nowy przewodnik dotyczący przeciwdziałania zastraszaniu, skierowany zarówno do użytkowników TikToka, jak i ofiar mobbingu.- dodał Joshua Goodman.