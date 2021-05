Polsat i Plus sponsorami tytularnymi stadionu w Gdańsku

Łukasz Szewczyk

• Polsat i Plus - dwie kluczowe marki Grupy Polsat znajdą się w nazwie stadionu w Gdańsku.

• Dzięki zawartej umowie, stadion w Gdańsku będzie nosił nazwę Polsat Plus Arena Gdańsk.

• Umowa została zawarta na 6 lat.

- mówi Zygmunt Solorz.Gdańsk to jedno z najchętniej odwiedzanych miast w Polsce, zarówno przez Polaków, jak i turystów z zagranicy. Gdańsk w 2019 roku odwiedziło prawie 3,5 mln osób, z czego 1/3 to goście zagraniczni. Stadion i rozbudowująca się wokół dzielnica stają się jedną z wizytówek nowoczesnego, rozwijającego się Gdańska. To centrum sportu, biznesu, kultury, rozrywki i rekreacji.- mówi Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.- mówi Rafał Mańkus, Prezes spółki Arena Gdańsk.