PKO Bank Polski i LOTTO z Ekstraklasą na kolejne dwa sezony

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa i PKO Bank Polski podpisały nową umowę, dzięki której bank pozostanie partnerem tytularnym ligowych rozgrywek w sezonach 2021/22 i 2022/23.

• Współpracę z Ekstraklasą na taki sam okres przedłużył też Totalizator Sportowy i jego marka LOTTO.

- mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy S.A.- dodaje Marcin Animucki.Nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy ruszy 23 lipca. Weźmie w nim udział 18 zespołów, które rozegrają 306 meczów. W każdej z 34 kolejek odbędzie się dziewięć spotkań. Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala zakładać, że w startującym latem sezonie mecze będą rozgrywane przy obecności kibiców na trybunach.Nowe umowy sponsorskie to zacieśnienie współpracy Ekstraklasy z wieloletnimi partnerami ligi. W przypadku umowy z PKO Bankiem Polskim będzie to oznaczało dalszą pracę na rzecz umacniania rozpoznawalności partnera tytularnego poprzez obecność na wszystkich stadionach Ekstraklasy i w transmisjach meczowych. Równolegle bank wciąż będzie rozwijał kanały "PKO Bank Polski Grajmy Razem" w social mediach, promował młodzieżowców wręczając nagrody dla najlepszych, kontynuował projekt "Kanapa Kibica", a także organizował szereg innych akcji marketingowych, zapewniających nowe konteksty promocji.- mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.- dodaje Zbigniew Jagiełło.Większe spektrum współpracy zakłada także nowy kontrakt z Totalizatorem Sportowym i marką LOTTO jako partnerem głównym Ekstraklasy. Marka będzie szerzej obecna w komunikacji ligi, a wspólne projekty mają zapewniać dotarcie do graczy zarówno w tradycyjnym przekazie meczowym, jak i poprzez kanały elektroniczne. Marka LOTTO będzie promowana m.in. za pośrednictwem oficjalnej aplikacji Ekstraklasy oraz kolejnego sezonu Fantasy Ekstraklasa. W sezonie 2021/2022 w ramach współpracy z LOTTO pojawi się też nowa kategoria piłkarza miesiąca - Numer Miesiąca. Na bazie powstałej w ten sposób klasyfikacji na koniec rozgrywek ogłaszany będzie Numer Sezonu.- podkreślił Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.