Reklamy z pięćdziesięciolatkami rzadko goszczą w telewizji

Łukasz Szewczyk

•Jedynie w co ósmym filmie reklamowym występują osoby po pięćdziesiątce. Niemal połowa reklam w telewizji prezentuje osoby 50+ w stereotypowy sposób, najczęściej jako babcię, dziadka lub pacjenta - wynika z badania Biura Reklamy TVP.

Aktorzy w reklamach TV / Fot. Biuro reklamy TVP

Procent spotów z różnymi kategoriami osobami / Fot. Biuro reklamy TVP

Spoty z udziałem aktora / Fot. Biuro reklamy TVP

Kontekst w jakim pojawiła się osoba 50+ / Fot. Biuro reklamy TVP

Według wyników piątej fali badania zawartości filmów reklamowych, spotów z osobami po 50 roku życia jest coraz mniej. W pierwszym kwartale 2021 roku odsetek reklam, w których wystąpili aktorzy w wieku 50+ wynosił zaledwie 13%. Tak zwane pokolenie silver nadal jest marginalizowane w tego typu produkcjach. Najczęściej w spotach pojawiały się kobiety przed 50 rokiem życia, które wystąpiły aż w 70 proc. reklam. Spoty z udziałem mężczyzn przed pięćdziesiątką stanowiły 62 proc. reklam emitowanych w telewizji. W prawie co trzecim filmie reklamowym (29%) pojawiły się dzieci i młodzież.Dane dotyczą produkcji z udziałem co najmniej jednego aktora, czyli 62 proc. wszystkich spotów reklamowych.Wraz ze spadkiem liczby reklam z osobami starszymi, wzrósł znacząco odsetek spotów, w których występują oni w stereotypowej sytuacji związanej z dolegliwościami zdrowotnymi. Wg danych z 2021 roku w niemalże co drugim filmie reklamowym aktorzy w wieku 50+ wcielają się w role babć lub dziadków borykających się z problemami zdrowotnymi.- komentuje wyniki Wojciech Kowalczyk z Biura Reklamy TVP, autor badania.Badanie kreacji reklamowych prowadzone jest przez Biuro Reklamy TVP od 2017 roku i zawsze dotyczy reklam emitowanych w okresie styczeń - marzec. W ramach projektu przez 5 lat przeanalizowano ponad 25 tys. spotów reklamowych (5 tys. filmów reklamowych rocznie). Badanie inspirowane jest autorskim projektem domu mediowego Wavemaker. Dostęp do filmów reklamowych oraz klasyfikacja sektorów: Nielsen.