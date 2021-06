TikTok zmienia barwy na tęczowe. Mural z polskimi twórcami LGBT, live show drag queen, globalny Marsz Dumy

Łukasz Szewczyk

TikTok. Każdy różny, ale równy

Budowanie i wspieranie społeczności leży u podstaw działań TikToka, dlatego platforma dołączyła do świętowania "Miesiąca Dumy". W tym roku będzie on obchodzony na TikToku pod jednoczącym wszystkich hasłem "Free to be", czyli "wolni, aby być sobą", ale również wolni, żeby rosnąć, rozwijać się i rozumieć doświadczenia innych ludzi. TikTok poprzez zaproponowane aktywności chce podkreślać, że jest platformą, gdzie można w kreatywny i wolny sposób wyrażać siebie, bez uprzedzeń.Z okazji Miesiąca Dumy w centrum Warszawy powstał mural na cześć polskich TikTokerów, reprezentujących społeczność LGBTQ+ pod hasłem "Każdy różny, ale równy". Do współpracy zaproszono ośmioro twórców, którzy zarówno na TikToku, jak i poza platformą, pokazują co to znaczy być dumnym i żyć swoim życiem w pełni swobodnie. Michał Piróg, @way.of.blonde, @maschines_official, @saintfluencer, @pizzapawel, @lucasadelon, @charazinsky i @jasperrr55 na muralu zostali przedstawieni jako Superbohaterowie. W ten sposób TikTok chce manifestować swoje poparcie dla osób LGBTQ+ również poza platformą.- mówi @pizzapawel (ponad 1 milion obserwujących na TikToku!). -- dodaje @pizzapawel.Zdaniem @charazinsky (1,5 miliona obserwujących na TikToku) -- mówią Power Girls (@way.of.blonde i @maschines_official). -- dodają Power Girls.Aby zapewnić szerszej społeczności TikToka LGBTQ+ możliwość przyłączenia się do świętowania Miesiąca Dumy, platforma zaplanowała swój pierwszy globalny Marsz Dumy TikToka - 12-godzinny live, który zostanie przeprowadzony w ramach 24 różnych programów, z różnych krajów na całym świecie, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Japonii, Korei, Singapuru i innych. Wezmą w nim udział Miley Cyrus, Anitta, Bob the Drag Queen i wielu innych artystów z całego świata. Z okazji Miesiąca Dumy na platformie dostępnych będzie również siedem efektów specjalnych - nie zabraknie w nich tęczowych barw, a także dostępna będzie m.in. naklejka z hashtagiem #Pride2021.- powiedziała Paula Kornaszewska, Head of Operations Team TikTok Polska.TikTok aktywnie wspiera społeczność LGBTQ+ poprzez współpracę i wsparcie globalnych organizacji jak GLAAD, It Gets Better Project, SAGE, Stonewall Foundation, The Trevor Project oraz True Colors United.