Video Brothers będzie zarządzać treściami Kino Polska TV na YouTube

Łukasz Szewczyk

• Video Brotherss, certyfikowana agencja YouTube, obejmie ochroną filmy i będzie zarządzać katalogiem multimedialnym spółki Kino Polska TV na platformie YouTube.

• Dzięki współpracy z Video Brothers Kino Polska TV SA przyspieszy monetyzację swoich kanałów w tym serwisie.

Współpraca Video Brothers i Kino Polska TV SA obejmie przygotowanie i wdrożenie kompletnej strategii contentowej dla wszystkich kanałów nadawcy obecnych na platformie YouTube (m.in. Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino TV, FilmBox, Gametoon i DIZI), której celem jest poprawienie ich zasięgów oraz transfer ruchu w stronę oficjalnych witryn stacji i do własnej platformy VOD należącej do Grupy Kino Polska TV. W tym celu zespół Video Brothers zoptymalizuje ponad 3,4 tys. zasobów wideo i obejmie ochroną wszystkie treści Kino Polska TV SA obecne na YouTube. Video Brothers wesprze spółkę w zakresie włączania lub przywracania monetyzacji, a także porządkowania treści. Materiały będące własnością Kino Polska TV SA, które zostały nielegalnie skopiowane, zostaną usunięte z sieci. Zlikwidowane zostaną również kanały podszywające się lub używające bezprawnie zastrzeżonych znaków handlowych spółki. Działania te wpisują się w strategię Kino Polska TV SA, polegającą na ochronie oryginalnych treści i walce z piractwem na rynku filmowym, co jest dla firmy bardzo ważne w jej misji wspierania polskiej kinematografii.- wyjaśnia Łukasz Skalik, prezes i właściciel Video Brothers. -- dodaje.Dodatkowo w ramach współpracy zespół Video Brothers przygotuje i przeszkoli w zakresie wydawania i monetyzacji treści wideo w serwisie YouTube pracowników Kino Polska TV SA odpowiedzialnych za multimedia.- mówi Wojciech Szupelak, Digital Development Manager Kino Polska TV SA.W ostatniej aktualizacji regulaminu YouTube z maja br., wysyłanej do wszystkich właścicieli kanałów tej platformy, YouTube zastrzegł sobie prawo do generowania przychodów ze wszystkich zamieszczonych w serwisie treści, a zatem reklamy mogą pojawiać się nawet w filmach z kanałów, które nie biorą udziału w programie partnerskim YouTube. W praktyce oznacza to, że nie będzie można - tak jak to miało miejsce do tej pory - używać YouTube wyłącznie do publikowania contentu z wyłączonymi lub zablokowanymi reklamami, jak często robią to kanały marek komercyjnych.- wyjaśnia Kamil Mrozkowiak, Premium Content Manager Video Brothers. -- dodaje.Według badania Gemius/PBI serwis YouTube.com w kwietniu 2021 roku odwiedziło 25,96 mln realnych użytkowników z Polski, co dawało mu 88,9% zasięgu w rodzimym internecie i #2 pozycję w rankingu najpopularniejszych domen w Polsce.