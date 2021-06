Jerzy Dudek w kampanii reklamowej Cyfrowego Polsatu "Kibicuj naszym" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Pod hasłem "Kibicuj naszym" uszyła piłkarska kampania reklamowa Cyfrowego Polsatu , w której gościnnie występuje Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski.

Z okazji zbliżających się wielu ważnych wydarzeń sportowych Cyfrowy Polsat wprowadził nową promocję w usłudze telewizyjnej -. Klienci zainteresowani telewizją satelitarną lub kablową IPTV mają możliwość skorzystania z dostępu do oferty kanałów sportowych w wygodnych pakietach, a na start otrzymają pełną ofertę programową za 0 zł nawet przez dwa miesiące oraz prezent - piłkę Adidas do wybranych ofert.JednocześnieSportową ofertę wspiera kampania w telewizji, radiu i Internecie, na którą składa się m.in. nowy spot reklamowy w dwóch wersjach (30" oraz 15").Filmy wprowadzają widzów w niepowtarzalny sportowy nastrój. Na tle rodzinnego piłkarskiego turnieju przedstawiona jest bogata oferta kanałów sportowych Cyfrowego Polsatu. Dwóch młodych fanów piłki powalczy o punkty na przydomowym boisku. W roli sędziego i ojca występuje Jacek Braciak. Do walki rodzinę dopinguje były bramkarz reprezentacji Polski - Jerzy Dudek, gościnnie występujący w nowym spocie.