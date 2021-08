"Twoim prawem jest wiedzieć". Druga odsłona kampanii na 20-lecie TVN24

Łukasz Szewczyk

• "Twoim prawem jest wiedzieć" to hasło drugiej odsłony kampanii z okazji 20-lecia kanału.

• Ma ono podkreślić rolę TVN24, jaką jest przekazywanie sprawdzonych, i aktualnych informacji o tym co dzieje się w kraju i na świecie.

Dokładnie 9 sierpnia 2001 roku wystartował pierwszy w kraju całodobowy kanałinformacyjno-publicystyczny TVN24. Telewizja świętuje swoje urodziny na antenach TVN Grupa Discovery Polska, jak i w mediach zewnętrznych. W lipcu wystartowała również pierwsza odsłona kampanii, w której stacja kierowała podziękowania dowidzów za wspólne 20 lat. Hasło drugiej części kampanii - "Twoim prawem jestwiedzieć" nawiązuje do historii stacji i jej misji, a także tego, że każdy z nas ma prawo dostępu do wiarygodnych informacji niezależnych od jakichkolwiek nacisków.- mówi Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i Faktów, członek zarządu TVN Grupa Discovery. -- dodaje.Na zlecenie TVN i TVN24 Kantar przeprowadził w lipcu 2021 roku sondaż związany zwolnością mediów w kontekście ustawy anty-TVN. Zdaniem większości pytanych (aż 77% ) niezależność mediów jest jedną z podstawowych wartości demokracji, a media powinny patrzeć politykom na ręce (72%).- dodaje Michał Samul.Oprócz kampanii stacja planuje inne działania marketingowe i redakcyjne, które będą wspierać przekaz, opowiadać o pracy dziennikarzy, tłumaczyć jak ważne dlapraworządności i demokracji są niezależne, a przez to wiarygodne media.