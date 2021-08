Mecwaldowski nową twarzą Plusa i wspólnej kampanii rebrandingowej marek Grupy Polsat Plus. "Ty tu rządzisz" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczyna się główny etap kampanii rebrandingowej kluczowych marek Grupy Polsat Plus.

• Startuje pierwsza w historii wspólna kampania trzech marek - Plusa, Polsatu i Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat), którą łączy hasło "Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko".

• W nowym spocie biorą udział m.in.: Wojciech Mecwaldowski - nowy ambasador marki Plus, Jacek Braciak znany ze spotów Polsat Box, Tomasz Karolak obecny w reklamach Plusa na Kartę oraz gwiazdy Polsatu

Kampania prezentuje spójny przekaz łączący wszystkie marki - Plus, Polsat i Polsat Box zapewniają klientowi wybór tego, z czego, kiedy, gdzie, w jaki sposób i na jakim urządzeniu chce korzystać - zgodnie z hasłem "Wybierz swoje wszystko". Odpowiada też na pytanie postawione we wcześniejszych spotach: "Kto rządzi... internetem, 5G, rozrywką, emocjami, serialami i sportem?"- mówi Piotr Gaweł, Członek Zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.W nowej kampanii tym, kto rządzi jest każdy z klientów - mieszkaniec Polski, użytkownik internetu, widz telewizyjny, fan filmów i seriali czy kibic sportu. Plus łączy ludzi dzięki najnowocześniejszym technologiom komunikacyjnym i najlepszemu internetowi 5G w Polsce. Polsat - to najlepsze emocje i informacje - rozrywka, sport, filmy, seriale i programy newsowe. Polsat Box - to bogaty wybór różnego rodzaju treści i szereg możliwości dostępu do nich.W nowym spocie biorą udział m.in.: Wojciech Mecwaldowski - nowy ambasador marki Plus, Jacek Braciak znany ze spotów Polsat Box, Tomasz Karolak obecny w reklamach Plusa na Kartę oraz cała plejada gwiazd znanych z anten Polsatu: sanah, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska i Piotr Gąsowski.