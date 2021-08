Turniej w siatkówce plażowej King of the Court na żywo w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• King of the Court to prawdopodobnie jeden z najbardziej dynamicznych turniejów na świecie

• Na żywo wyłącznie w Sportklubie

W dniach 20-22 sierpnia światowa czołówka siatkarek i siatkarzy plażowych spotka się w Hamburgu, aby dostąpić zaszczytu rywalizacji o koronę i triumf w prestiżowym King of the Court. To turniej, w którym podczas jednego meczu o wygraną rywalizuje jednocześnie... pięć drużyn! Dwie z nich przebywają na boisku - jedna po stronie królewskiej, druga po stronie pretendentów - a trzy pozostałe czekają, aby zastąpić tych, którzy w poprzedniej akcji nie zdobyli punktu.Po punkt można sięgnąć występując jedynie po stronie królewskiej. Jeśli wymianę wygra ekipa ze strony pretendentów, wówczas to ona przechodzi na królewską stronę, a jej miejsce zajmuje kolejna drużyna czekająca na swoje miejsce. Rywalizacja odbywa się w trzech rundach. Po pierwszej, trwającej kwadrans, odpada najsłabsza ekipa. Po drugiej, również 15-minutowej, z meczem znów żegna się zespół, który zdobędzie najmniej punktów. W decydującej batalii pozostają trzy drużyny, zwycięża ta z nich, która jako pierwsza zdobędzie 15 punktów. Choć zasady na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowane, już po kilku pierwszych wymianach stają się proste i czytelne dla każdego odbiorcy, a charakter rywalizacji sprawia, że kibice przez całe spotkanie w napięciu śledzą wydarzenia na boisku.Taki format rozgrywek po raz pierwszy zastosowano w ubiegłorocznym turnieju King of the Court w Utrechcie, a ponieważ zawody zakończyły się ogromnym sukcesem w tym roku rywalizację poszerzono również o Hamburg (turniej w Holandii odbędzie się tydzień później). W Niemczech do rywalizacji stanie 15 zespołów męskich i kobiecych, które swoje pierwsze mecze rozegrają w piątek. Dzień później dołączą do nich trzy najlepsze drużyny z rozpoczynających się w czwartek mistrzostw Niemiec.W Hamburgu wszystkie ekipy zagrają w trzech grupach po pięć drużyn. Zwycięzcy każdej z nich automatycznie zakwalifikują się do półfinału, a drużyny z miejsc drugich i trzecich wywalczą przepustkę do fazy play-off, w której weźmie w sumie udział sześć drużyn podzielonych na dwie grupy. Zwycięzcy awansują do półfinałów, ale dla przegranych turniej się nie skończy. Ekipy z drugich i trzecich miejsc w play-off powalczą jeszcze z czwartym i piątymi zespołami fazy grupowej w dodatkowej rundzie, z której wszystkie pozostałe w turnieju ekipy zmierzą się o dwa ostatnie miejsca w półfinałach.W nich zasady są już bardziej przejrzyste. Po dwie najlepsze drużyny wywalczą bezpośrednie przepustki do finału, a ekipy z miejsc trzecich i czwartych powalczą o ostatni bilet uprawniający do gry o tytuł. Finał rozegrany zostanie na pełnym dystansie King of the Court, a więc z udziałem pięciu drużyn. Ta, która jako pierwsza zdobędzie w nim 15 punktów, zwycięży!Plany transmisyjne Sportklubu z King of the Court w Hamburgu:• Piątek (20 sierpnia): godz. 14:30, 15:45, 17:30, 19:40, 20:15, 20:55 i 21:30 (na żywo)• Sobota (21 sierpnia): godz. 12:50, 14:00, 14:30, 15:00, 18:40, 19:05 (na żywo) i 0:35 (premiera)• Niedziela (22 sierpnia): godz. 12:00, 13:20, 14:45, 15:20, 16:05, 17:25 i 18:30 (na żywo)