Coca-Cola przejmuje Costa Express

• Spółka Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zawarła umowę dotyczącą zakupu Costa Express, będącego częścią Costa Coffee w Polsce.

Costa Coffee ma 50 lat doświadczenia w serwowaniu kawy, która zachwyca konsumentów w wielu krajach. W 2020 r. Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie wprowadziła na polski rynek produkty Costa Coffee At Home, umożliwiając konsumentom czerpanie przyjemności smaku z ich ulubionej kawy również w domu. Naturalną konsekwencją rozwoju marki w Polsce jest poszerzenie biznesu o Costa Express, który dostępny będzie w kanałach HoReCa oraz w biurach. Costa Express tworzy kawę jakości napoju przygotowanego przez baristę i serwuje ten sam blend Costa Coffee Signature Mocha Italia, który można znaleźć we wszystkich sklepach detalicznych i produktach Costa Coffee przeznaczonych do domowego użytku. Serwowany ze świeżo zmielonymi ziarnami oraz świeżym mlekiem, Costa Express jest synonimem wyjątkowej kawy on-the-go.- mówi Jaak Mikkel, General Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.- dodaje Michał Proszewski, Coffee Business Development Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.Współpraca marki Costa Coffee z Coca-Cola HBC to przykład dobrego partnerstwa, w którym wiedza ekspertów Costa Coffee świetnie współgra z bogatym doświadczeniem Coca-Cola HBC we wdrażaniu i rozwijaniu produktów na rynku napojowym w Polsce. Nabycie Costa Express to odpowiedź na potrzeby konsumentów, którym zależy, żeby mieć kawę "on the go" odpowiadającą jakości kawy przygotowanej przez baristę, bez względu na to czy są w domu, w pracy, czy w podróży. Transakcja zostanie sfinalizowana w październiku.