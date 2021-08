TikTok oficjalnym partnerem siatkarskich Mistrzostw Europy oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowego

Łukasz Szewczyk

• Platforma TikTok została oficjalnym partnerem medialnym zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn, a także nawiązała partnerstwo z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.

W ramach współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na platformie uruchomione zostało oficjalne konto @polskasiatkowka_official, na którym dostępne będą ekskluzywne treści, materiały zza kulis, a także archiwalne wideo z "życia" reprezentacji Polski.W najbliższy czwartek (2 września) TikTok zainauguruje swoje aktywności na platformie startując z Hashtag Challenge #polskasiatkówka. Będzie to sportowe wyzwanie polegające na nagraniu TikToka, którego autor ma za zadanie w kreatywny sposób zaprezentować swoje siatkarskie umiejętności oraz wesprzeć Reprezentację Polski w piłce siatkowej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody - 10 oficjalnych koszulek reprezentacji oraz piłek podpisanych przez zawodników.By jeszcze bardziej poczuć ducha sportowej rywalizacji i lepiej poznać naszą drużynę, TikTok wraz z profilem @polskasiatkowka_official, zorganizuje dla społeczności platformy specjalne spotkania na żywo, a także przedstawi kulisy Mistrzostw, pokaże trening polskiej reprezentacji oraz przeprowadzi ekskluzywne wywiady z siatkarzami.- powiedziała Justyna Tkaczyńska, dyrektor marketingu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. -- dodała.- powiedziała Paula Kornaszewska, Head of Operations Team, TikTok Polska.Tegoroczne Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn odbywać się będą w trzech polskich miastach: Warszawie, Katowicach i Krakowie. W sumie od 1 do 19 września rozegranych zostanie 25 meczy turniejowych, a pierwszy występ Polaków będzie miał miejsce już 2 września.