Startuje BasketFan. Polska aplikacja społecznościowa dla fanów koszykówki

Łukasz Szewczyk

• Dobra informacja dla kibiców koszykówki

• BasketFun to nowa aplikacja na rynku sportowych mediów społecznościowych

• Aplikacja powstała we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki oraz Energa Basket Ligą

BasketFan jest miejscem, w którym spotykać się będą fani basketu - profesjonalnego, amatorskiego, juniorskiego oraz koszykówki 3x3. BasketFan to także kanał informacyjny organizatorów rozgrywek koszykarskich w Polsce na wszystkich jego poziomach. Łączy fanów i dziennikarzy sportowych z zawodnikami oraz klubami - zarówno tymi profesjonalnymi, jak i amatorskimi. To właśnie tam kibice znajdą aktualizowane na żywo wyniki spotkań ulubionych drużyn Energa Basket Ligi, Energa Basket Ligi Kobiet, Suzuki 1 Ligi Mężczyzn, 1 Ligi Kobiet, 2 Ligi Mężczyzn oraz 2 Ligi Kobiet. W aplikacji dostępne będą także statystyki i materiały wideo z parkietów całego kraju, także tych, na których - poza oficjalnym systemem rozgrywek - spotyka się grupa przyjaciół, żeby po prostu pograć w koszaAplikacja funkcjonuje na podobnych zasadach, co najpopularniejsze platformy społecznościowe. Umożliwia użytkownikom m.in. prowadzenie własnych profili, dodawanie oraz komentowanie wpisów, dodawanie relacji wideo, tworzenie grup dyskusyjnych publicznych oraz prywatnych oraz wiele innych. Ponadto każdy fan, dziennikarz, drużyna, zawodnik czy lokalna liga mogą założyć własną stronę, by w bezpośredni sposób wchodzić w interakcję z pozostałymi członkami społeczności. Wszyscy użytkownicy mogą publikować posty, komentować mecze i reagować na wpisy wyświetlające się na "tablicy" będącej głównym elementem aplikacji.- mówi Agnieszka Szott-Hejmej, wielokrotna reprezentantka Polski a obecnie trener koszykówki.Dzięki narzędziom do pisania artykułów, publikacji zdjęć i tworzenia relacji wideo każdy fan koszykówki może spróbować swoich sił w publicystyce sportowej. Wkrótce w aplikacji zostaną uruchomione funkcjonalności, z których z powodzeniem korzystać będą mogą organizatorzy lokalnych lig i turniejów. BasketFan pomoże w profesjonalnym zarządzaniu rozgrywkami. Ekrany meczowe zawierające najważniejsze statystyki spotkań, relacje i materiały wideo dostępne będą nie tylko dla klubów grających w profesjonalnych rozgrywkach. Dzięki BasketFan fanpage lokalnej ligi będzie się prezentował na równi ze spotkaniami Energa Basket Ligi, oferując takie możliwości jak aktualizacja wyników na żywo, gromadzenie statystyk zawodników i zamieszczanie powtórek najlepszych akcji, które pozostali użytkownicy będą mogli oglądać, komentować i udostępniać na swoich profilach.Aplikację BasketFan można bezpłatnie pobrać w sklepach: Google Play (Android) oraz App Store (iOS)