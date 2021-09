Trzeci sezon podcastu "Rozmowy Facebooka" o wyzwaniach społeczeństwa cyfrowego

Łukasz Szewczyk

• W najnowszym sezonie "Rozmów Facebooka"zaproszeni goście będą rozmawiać o wyzwaniach rozwijającego się społeczeństwa cyfrowego, rozterkach cyfrowej rzeczywistości oraz o tym, jakie korzyści i niebezpieczeństwa niesie ze sobą Internet.

Poprzedni sezon "Rozmów Facebooka", który wystartował na początku marca tego roku, przybliżył słuchaczom tematy związane z przyszłością. Prowadzący wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się m.in Dawid Podsiadło Zuzanna Skalska czy Jakobe Mansztajn z "Make Life Harder", rozmawiali o tym, jak zmienia się świat w obliczu rozwoju nowych technologii i w jaki sposób innowacje wpływają na różne sfery życia i branże na rynku.- mówi Robert Bednarski, CEE Country Director w Facebooku. -W każdym z ośmiu odcinków nowego sezonu "Rozmów Facebooka" prowadzący - Karol Stryja, jeden z czołowych promotorów podcastów i rewolucji głosowej w Polsce oraz Edyta Kowal, ekspertka w zakresie marketingu i doradztwa strategicznego dla firm - wraz z zaproszonymi gośćmi będą rozmawiać o wyzwaniach związanych z Internetem i mediami społecznościowymi m.in. o fake newsach, twórcach i ich odpowiedzialności, kulturze unieważnienia czy wykluczeniu cyfrowym.- mówi Karol Stryja, prowadzący podcast "Rozmowy Facebooka". -- dodaje. W pierwszym odcinku usłyszymy Hanię Sywulę, twórczynię internetową i popularyzatorkę wiedzy o psychologii oraz Annę-Marię Siwińską, strateżkę Internetu i wieloletnią ekspertkę mediów społecznościowych. Gościnie porozmawiają o tym, gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna hejt. W temat cyfrowych wyzwań wprowadzi słuchaczy wstęp czytany przez Urszulę Dudziak, następczynię Tomasza Knapika, którego głos towarzyszył słuchaczom przez dwa pierwsze sezony podcastu.Nowe odcinki "Rozmów Facebooka" pojawiać się będą co dwa tygodnie na wszystkich głównych platformach z podcastami, w tym Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i innych. Podcast "Rozmowy Facebooka" powstał we współpracy z agencją Hill+Knowlton Strategies, odpowiedzialnej za koordynację i PR, prodecentem serii - studiem podcastowym The Podcast Makers oraz autorem okładki najnowszej serii- Piotrem Kowalczykiem.