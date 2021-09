Kultura Dostępna powraca na ekrany kin Helios. Seanse za 10 zł

Łukasz Szewczyk

• Projekt Kultura Dostępna powraca na wielkie ekrany Heliosa w wielkim stylu

Kiedyś obiady czwartkowe na Zamku Królewskim, obecnie królewska uczta w kinach Helios! W czwartki, uczestnicy tej smacznej uroczystości zapłacą za kinową wizytę tylko 10 złotych! Pierwszą propozycją w menu będzie. 23 września w ramach cyklu widzowie poznają Karola - utalentowanego, przedsiębiorczego 25-latka, który dorabia w rodzinnej firmie i prowadzi obiecujący biznes. Gdy jego ojciec, instruktor lotnictwa, ginie w wypadku, na barki Karola spada obowiązek utrzymania domu i matki. Wraz z dwójką najlepszych przyjaciół stawia wszystko na jedną kartę - zamierza skonstruować innowacyjny sterowic...Już 7 dni później na ekranach zaprezentowana zostanie poruszająca historia, którą żyła cała Polska -. Młody chłopak z dnia na dzień zostaje zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po 18 latach, na drodze Tomasza Komendy pojawili się ludzie pragnący odkryć prawdę stojącą za tą zagadkową sprawą. 7 wygranych Polskich Nagród Filmowych, dwa Złote Lwy, dwa konkursy Camerimage - czy potrzebne są dodatkowe rekomendacje?- mocne uderzenie przygotowane przez Kulturę Dostępną na 7 października - animacja Mariusza Wilczyńskiego doceniona licznymi nagrodami! Smaku całości dodają głosy, które usłyszymy w produkcji, a wśród nich te należące do Andrzeja Wajdy, Marka Kondrata, Krystyny Jandy czy Gustawa Holoubka. Uciekając przed rozpaczą po utracie bliskich, bohater ukrywa się w bezpiecznej krainie wspomnień, gdzie czas stoi w miejscu, a wszyscy jego bliscy żyją. Z biegiem lat miasto rozwija się w jego wyobraźni. Pewnego dnia bohaterowie i idole z dzieciństwa znani z literatury i kreskówek, którzy w świadomości kolejnych pokoleń są wiecznie młodzi, przybywają nieproszeni. Kiedy nasz bohater odkrywa, że wszyscy się zestarzeli, a wieczna młodość nie istnieje, postanawia wrócić do prawdziwego życia...Polskie kino familijne w najlepszym wydaniu, czyli- propozycja na 14 października, z której zdecydowanie warto skorzystać, wybierając się do kina całą rodziną! Kiedy z poznańskiego Muzeum Narodowego znika perła kolekcji ("Plaża w Pourville" Claude'a Moneta), a o kradzież zostaje oskarżona ciotka Julki, dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej. Ten film pokazuje, że nie da się uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie uwierzy się w siebie., film w reżyserii Bartosza Paducha, to powrót do ursynowskich blokowisk połowy lat 90. XX wieku. Kilku chłopaków zafascynowanych MTV i rapem zza wielkiej wody zakładają Mistic Molesta jako wyraz młodzieńczego buntu przeciwko szarej rzeczywistości. Wtedy nie wiedzą jeszcze, że ich muzyka odmieni polską scenę hip-hopową a oni sami staną się głosem młodego pokolenia. Póki co plan jest prosty: składać rymy, kleić bity i... dobrze się bawić. Zupełnie jak podczas zasiadania na kinowych fotelach Heliosa, w czwartek, 21 października.Październikowe seanse Kultury Dostępnej w kinach Helios zamknie pokaz dramatu- historia legendarnego pięściarza Tadeusza "Teddy'ego" Pietrzykowskiego (rewelacyjny Piotr Głowacki), który zdobył tytuł mistrza wszechwag niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Oparty na prawdziwych wydarzeniach obraz przedstawiający nieznaną historię polskiego sportowca, który w miejscu zagłady stał się symbolem nadziei na zwycięstwo.