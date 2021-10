"Atom przyszłością narodu". Player rozpoczyna odliczanie do premiery "Pajęczyny"

Łukasz Szewczyk

• W największych miastach Polski wystartowała kampania promocyjna serialu "Pajęczyna".

• Pierwszy etap to akcja teaserowa, którą rozpoczęły plakaty "Atom przyszłością narodu" utrzymane w stylistyce epoki PRL.

• Dodatkowo w Warszawie i Poznaniu w ramach niestandardowych teaserowych działań promocyjnych stanęły słupy z licznikami Geigera.

Już we wtorek 19 października Player zaprosi swoich fanów na premierę najnowszej produkcji własnej - "Pajęczyna". To thriller szpiegowski rozgrywający się równolegle w okresie późnego PRLu oraz w 2010 r. Luźno inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia rzuca światło na nieznane dotąd kulisy udziału Polski w wyścigu atomowym w końcówce lat 70.Od początku miesiąca Player rozpoczął odliczanie do premiery "Pajęczyny", organizując akcję teaserową. W piątek na ulicach największych miast pojawiły się plakaty "Atom przyszłością narodu" utrzymane w stylistyce późnego PRLu."Pajęczyna" to historia Kornelii Titko, odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, której dzieciństwo zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry. Matka Kornelii, Teresa Titko była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo. Kim jest tajemniczy mężczyzna i co naprawdę łączy go ze śmiercią dwóch najbliższych Kornelii kobiet? Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za wtargnięcie na zakazane terytoria? Jaką rolę w tej historii sprzed lat odegrali oficerowie PRL-owskiego kontrwywiadu: kapitan Ewa Wolańska oraz podporucznik Tadeusz Mróz? Komu zależało na tym, aby Polska nie dołączyła do niewielkiego grona państw, liczących się w atomowym wyścigu?W roli głównej bohaterki z 2010 r. - Kornelii Titko - widzowie zobaczą jedno z największych międzynarodowych odkryć ostatnich lat - Joannę Kulig. Na ekranie partnerować jej będą: Eryk Lubos, Anna Radwan, Michalina Olszańska, Mateusz Banasiuk, Edyta Olszówka, Marek Kalita, Rafał Mohr, Andrzej Grabowski, Szymon Bobrowski, Wojciech Wysocki, Liliana Głąbczyńska, Przemysław Sadowski, Hubert Miłkowski i inni.Serial jest koprodukcją House Media Company i TVN Grupa Discovery. Producentami są Wojciech Bockenhaim (TVN) i Grzegorz Olkowski (House Media). Za reżyserię odpowiada Łukasz Jaworski, a autorem zdjęć jest Witold Płóciennik. Scenografią zajmuje się Maciej Fajst, kostiumami Ewa Gronowska, a charakteryzacją Pola Guźlińska. Kierownikiem produkcji serialu "Pajęczyna" jest Tomasz Parnowski, a autorami scenariusza Dariusz Suska, Wojciech Bockenheim oraz Jacek Małecki. Serial został wsparty finansowo przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach tzw. Zachęt.