PGE Polska Grupa Energetyczna przez kolejne pięć lat będzie sponsorem tytularnym PGE Narodowego

• Operator PGE Narodowego, spółka PL.2012+, podpisał umowę partnerstwa tytularnego z PGE Polską Grupą Energetyczną na kolejne pięć lat.

• Uroczystość ta zbiegła się w czasie ze Świętem Piłki Nożnej i uroczystością nadania stadionowi oficjalnego imienia Kazimierza Górskiego.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest sponsorem tytularnym stołecznej areny od lipca 2015 roku, teraz współpraca została przedłużona na następne pięć lat.- podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Włodzimierz Dola, prezes zarządu spółki PL.2012+, operatora stadionu.PGE Narodowy to największy stadion w Polsce, wybudowany na turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W ciągu dwóch lat po otwarciu stał się samofinansującym się przedsiębiorstwem.- podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. -Oficjalnego imiennego patrona stadion zyskał podczas Święta Piłki Nożnej 10 października br. Kazimierz Górski, trener i selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w latach 1971-1976, od kilku lat był nieoficjalnym patronem areny. Od 2014 roku przed wejściem na stadion stoi również jego pomnik.- mówił podczas niedzielnej uroczystości premier Mateusz Morawiecki.Pod wodzą Górskiego polska drużyna rozegrała 73 oficjalne mecze, w tym 45 zwycięskich. Zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 1974 roku, zdobyła też złoto igrzysk olimpijskich w Monachium i srebro w Montrealu.- podkreśla Włodzimierz Dola.- mówi Wojciech Dąbrowski.Niedzielne uroczystości odbyły się dzień po meczu polskiej kadry z reprezentacją San Marino w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata w piłce nożnej, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze. Był to kolejny wygrany na PGE Narodowym mecz Polski. Od 2014 roku nasza kadra nieprzerwanie ze stadionu schodzi niepokonana.PGE Narodowy był także areną zmagań innych sportowców - w 2012 roku odbył się tu VII SuperFinał rozgrywek futbolu amerykańskiego, a na płycie boiska miał także miejsce finisz Maratonu Warszawskiego. Ze względu na olbrzymią przestrzeń i aż 58 tys. miejsc dla widzów na PGE Narodowym odbyło się też wiele koncertów światowych gwiazd. To tu wystąpili m.in. The Rolling Stones, Madonna, Coldplay, Beyoncé, Metallica czy Roger Waters.