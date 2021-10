Sportowa zima przed telewizorem. Kompleksowa oferta TVN Media

Łukasz Szewczyk

• Zbliżający się sezon zimowy będzie przełomowy dla TVN Grupa Discovery

• Największym filarem oferty będą skoki narciarskie transmitowane także na otwartej antenie TVN.

- mówi Marcin Idzik, Dyrektor Działu Sprzedaży w TVN Media. -- dodaje.Sezon zimowy rozpocznie się pod koniec października inauguracją Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Soelden. W każdym tygodniu na kanałach i platformach TVN Grupa Discovery widzowie będą mogli oglądać w akcji największe gwiazdy skoków narciarskich, biathlonu, narciarstwa alpejskiego, biegów narciarskich, kombinacji norweskiej, snowboardu, narciarstwa dowolnego, łyżwiarstwa figurowego i szybkiego. To kompleksowa oferta prezentująca zmagania zawodników w ramach Pucharu Świata, a także mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich.Już 19 listopada na ekrany widzów wrócą skoki narciarskie! Kwalifikacje do konkursów w Niżnym Tagile pokaże Eurosport 1 i Player, a sobotnie i niedzielne zawody będą transmitowane również na ogólnodostępnej antenie TVN. Wszystkie konkursy Pucharu Świata w skokach rozgrywane poza Polską emitowane będą na żywo w TVN.- mówi Andrzej Karasowski, Dyrektor Zespołu Produktowego w TVN Media. -- dodaje.Kulminacyjnym punktem sezonu będą Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022, a na platformach Discovery dostępny będzie każdy moment najważniejszego wydarzenia sportowego świata.- mówi Aleksandra Przeździecka, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w TVN Media. Oferta zimowa to nowoczesny ekosystem dystrybucji w ramach TVN Grupa Discovery, zarówno linearnie jak i w Digital. -- dodaje.W ramach oferty na sezon zimowy Biuro Reklamy TVN Media przygotowało kompleksowe rozwiązania multiscreen, oparte o świadczenia telewizyjne, digitalowe oraz w social mediach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.