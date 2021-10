Rekordowe przychody Ekstraklasy. Kluczoym zadaniem nowy przetarg na prawa TV

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy posumowała sezon 2020/21, który zakończyła najwyższymi w historii skonsolidowanymi przychodami w wysokości 328,4 mln zł.

• Na walnym omówiono również plany na trwający sezon, w tym zainicjowany właśnie proces sprzedaży krajowych praw mediowych.

- mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa SA.Po zakończeniu sezonu 2020/21 Ekstraklasa podpisała nowe umowy marketingowe m.in. z partnerem tytularnym PKO Bankiem Polskim, partnerem głównym ligi - Totalizatorem Sportowym i marką Lotto, a także ze Stihl i Aztorin. Z początkiem lipca rada nadzorcza ligowej spółki powołała też na nową kadencję dotychczasowy zarząd z Marcinem Animuckim jako prezesem i Marcinem Mastalerkiem jako wiceprezesem. Będą oni przez kolejne trzy lata kierować rozwojem ligi oraz kontynuować projekty biznesowe, technologiczne i marketingowe.- mówi Marcin Animucki, który kieruje pracami wokół przetargu.Aktualnie rozrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy w Polsce kibice oglądają w telewizji dzięki Canal+ oraz TVP. Liga jest też obecna w internecie, poprzez cyfrowe kanały nadawców, ale i działania własne Ekstraklasy. Składają się na nie przede wszystkim kanały w social mediach, ligowa aplikacja mobilna, przebudowana niedawno platforma Ekstraklasa.org oraz serwis wideo-streamingowy Ekstraklasa.TV. Ten ostatni został uruchomiony w nowej wersji we współpracy z międzynarodową firmą Red Bee. Poprzez platformę Ekstraklasa.TV kibice za granicą mają dostęp live do wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w krajach nieobjętych licencjami na wyłączność. Na koniec sezonu 2020/21 liczba rejestracji na platformie OTT sięgnęła 200 tys. Za rozwój tej platformy odpowiada spółka producencka Ekstraklasa Live Park.Jednocześnie Ekstraklasa rozwija obecność w zagranicznych stacjach telewizyjnych. W poprzednim sezonie rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy były transmitowane w 17 krajach świata. Dzięki przedłużeniu większości umów i pozyskaniu kolejnych obecnie mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy są dostępne w telewizjach w 24 krajach poza Polską. Ekstraklasa wciąż pracuje nad poszerzeniem tej skali, by zapewniać warunki do szerszej promocji ligi i źródło dodatkowych przychodów.