"Internetowe porady Roberta Makłowicza" w nowej kampanii edukacyjnej OLX (wideo)

• Ruszyła nowa kampania edukacyjna serwisu OLX.

• Głównym bohaterem spotów jest Robert Makłowicz, który edukuje odbiorców na temat zagrożeń czyhających w sieci.

"Internetowe porady Roberta Makłowicza" to kampania, w której marka identyfikuje potencjalne rodzaje oszustwa, z którymi mogą spotkać się wszyscy użytkownicy w wirtualnym świecie.W trakcie pandemii całe nasze życie przeniosło się do wirtualnego świata. Wzrosła popularność zakupów przez Internet, a ludzie którzy dotychczas rzadko korzystali z usług platform e-commerce, teraz wręcz na nich polegają. Dlatego korzystając z możliwości, jakie daje nam Internet, należy zachować podwyższoną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa w sieci, by nie stwarzać okazji do nadużyć ze strony oszustów.Kampania serwisu OLX jest odpowiedzią na pojawiającą się potrzebę edukowania konsumentów. "Internetowe porady Roberta Makłowicza" opowiadają historię czterech bohaterów o nietuzinkowych pasjach związanych nie tylko z jedzeniem. Osoby te doświadczyły w Internecie próby oszustwa, ale dzięki swojej czujności nie dały złapać się w pułapkę. Na potrzeby kampanii powstały cztery spoty. Każdy poświęcony jest innej niebezpiecznej sytuacji, z którą użytkownicy sieci oraz serwisu OLX mogą się spotkać: socjologiczne manipulacje, wyłudzenie przedpłaty, phishing, czy kradzież tożsamości.- mówi Marcin Sienkowski, head of marketing w OLX. -- dodaje.Za koncept kreatywny i jego realizację odpowiada agencja Havas Warsaw.Za realizację spotu odpowiada dom produkcyjny Lucky Luciano