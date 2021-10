Rusza Mastercard Music. Platforma łącząca ludzi poprzez muzykę (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Mastercard ruszył w Polsce z oryginalnym projektem marketingowym - platformą muzyczną Mastercard Music, której celem jest łączenie ludzi przez muzykę bez względu na różnice i dystans, które ich dzielą.

• W ramach inicjatywy marka będzie współpracowała z czołowymi polskimi artystami, reprezentującymi odmienne nurty muzyczne, by wspólnie tworzyć nowe, zaskakujące utwory.

Nowy projekt Mastercard to zaproszenie do świata bezcennych muzycznych przeżyć ponad podziałami. Reprezentujący różne gatunki muzyczne Sobel i sanah to najpopularniejsi w Polsce artyści młodego pokolenia, z odmienną energią i wrażliwością muzyczną. Pomimo, że tak różni, mają ze sobą wiele wspólnego. Zauważyli to fani artystów, którzy od jakiegoś czasu domagali się ich wspólnego singla. Szukając nieoczywistych duetów, które mogą łączyć ze sobą fanów muzyki o odmiennych gustach, Mastercard zaprosił właśnie tych artystów do współpracy.Na inaugurację projektu artyści przygotowali wspólny utwór "Cześć, jak się masz?", który jest dostępny we wszystkich muzycznych platformach streamingowych, a wideoklip nagrany z udziałem muzyków można oglądać na platformie YouTube. To muzyczna historia, w której każdy może odnaleźć swoje emocje. I tak jak cały twórczy projekt, którego inicjatorem jest Mastercard, ma za zadanie łączyć ludzi o różnych gustach i poglądach, a także oddalonych od siebie przez sytuację, z którą przyszło się nam wszystkim zmierzyć. Od dnia premiery utworu, 12 października, osiągnął on rekordowe ponad 8,5 mln wyświetleń na YouTube.Mastercard od lat w swojej komunikacji z konsumentami jest blisko muzyki i pasji. Platforma Mastercard Music to kolejna odsłona działań marki w tym obszarze. Nowym projektem marka chce wykorzystać jednoczącą siłę muzyki do odbudowania poczucia wspólnoty. Sobel i sanah to pierwszy z duetów, które będą tworzyć muzykę w ramach tego projektu. Celem każdego będzie dostarczenie fanom nowej, unikalnej jakości muzycznej. W tegorocznej odsłonie kampanii zaplanowane są również koncerty artystów na żywo, streamingi online oraz aktywności dla konsumentów w mediach społecznościowych i muzycznych serwisach streamingowych.Platforma muzyczna Mastercard będzie również narzędziem budowania zaangażowania konsumentów, dając im dostęp do wyjątkowych doświadczeń związanych z ich muzyczną pasją. Część z nich, jak np. możliwość spotkania z artystami na żywo czy udział w zamkniętych wydarzeniach, będzie dostępna jedynie dla użytkowników kart Mastercard, zarejestrowanych w programie Bezcenne Chwile, jako ekskluzywne nagrody, niedostępne nigdzie indziej.- mówi Jerzy Hołub, dyrektor marketingu w polskim oddziale Mastercard Europe.Projekt Mastercard Music wpisuje się w konsekwentne działania marki w kierunku wzmacniania własnej tożsamości muzycznej. Mastercard wdrożył identyfikację dźwiękową marki, tzw. sonic brand, na początku 2019 roku. Można ją usłyszeć w wielu kontekstach: od logo dźwiękowego, towarzyszącego kampaniom marketingowym i projektom sponsoringowym, aż po dźwięki akceptacji w fizycznych i internetowych punktach sprzedaży na całym świecie. Audio branding bardzo zyskuje ostatnio na znaczeniu. Era cyfrowa zmienia sposób, w jaki żyjemy, robimy zakupy czy spędzamy czas wolny. Konsumenci coraz częściej będą słyszeć identyfikację marki, niż ją widzieć np. w postaci logo. Identyfikacja dźwiękowa Mastercard wpisuje się w ten trend.19 października rusza telewizyjna kampania promująca start projektu Mastercard Music. 15-sekundowy spot, w którym wystąpili Sobel i sanah będzie emitowany w kanałach telewizyjnych z portfolio Grupy TVN i Polsat.McCANN odpowiada za stworzenie strategii dla nowej platformy Mastercard #UnitedInMusic oraz całościowej koncepcji komunikacji, jak i realizację kampanii 360. Do współpracy przy produkcji muzycznej została zaproszona agencja high&, a do wypracowania brandingu platformy oraz konceptu sesji foto studio SuperSuper. Za planowanie i zakup mediów odpowiada dom mediowy Carat.