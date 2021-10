Dłuższe filmy na TikToku zyskują popularność. Średnia to już 2,24 minuty

Łukasz Szewczyk

• Platforma TokTok od lipca rozszerzyła czas nagrywania wideo do nawet trzech minut.

• Najnowsza kampania #DiscoverMyWorld zachęca do dzielenia się doświadczeniami związanymi z możliwością tworzenia dłuższych treści wideo, w tym vlogami.

Od lipca tego roku, społeczność TikToka zyskała możliwość tworzenia dłuższych filmów na wiele nowych i kreatywnych sposobów, m.in. z wykorzystaniem efektów Green Screen i Color. Mając więcej czasu na wyrażanie siebie, twórcy wykorzystali dostępne narzędzia i zaczęli tworzyć bogatsze treści. Średnia długość publikowanych obecnie form wideo wynosi już 2,24 minuty. Niezależnie od contentu, społeczność TikToka chętnie korzysta z nowych możliwości, a filmy przekraczające minutę generują dziennie aż 5,3 miliarda wyświetleń na całym świecie.- mówi Paula Kornaszewska, Head of Operations Team w TikTok Polska.TikTok na nowo definiuje rozrywkę wykorzystując formy wideo do pobudzania kreatywności i wyrażania siebie. Kampania #DiscoverMyWorld ma za zadanie pokazać, w jaki sposób dłuższe niż minuta formaty wideo stają się angażujące dla społeczności. Do polskich twórców, którzy chętnie wykorzystują pełny potencjał dostępnych na TikToku narzędzi, należą m.in.: @kamilakalinczak, @medyczna_mama, @prokurator_jutuba, @zakochani.w.medycynie oraz @groszekcukierkowy.- dodaje Paula Kornaszewska.- mówią Samuel i Magda prowadzący profil @zakochani.w.medycynie.