Szklany "The Office". Korporacyjny mini-serial o obiegu zamkniętym

Łukasz Szewczyk

• Polska premiera kultowego serialu "The Office" zbiegnie się z debiutem pierwszego odcinka szklanej "sPÓŁKI".

• W ten nietypowy sposób Friends of Glass Polska chce zachęcić Polaków, jak również wszystkich Europejczyków, do częstszej i lepszej segregacji opakowań szklanych w ramach tworzenia zamkniętego obiegu szkła.

Mini-serial o firmie "sPÓŁKA" będzie miał także swoją filmową wersję. Podobnie jak amerykański i polski pierwowzór, ukazuje on codzienne obowiązki zawodowe pracowników, ale też ich rozterki i dylematy. Jednak w przypadku "sPółki" głównymi bohaterami są szklane butelki i słoiki, które wcielają się w poszczególne role korporacyjnych postaci z biura. Mamy chwalącego się sukcesami Szefa Grubą Rybę, a także jego szklany zespół: twardo stojącego na ziemi Porządnickiego, luźno podchodzącego nie tylko do obowiązków zawodowych Obiboka, ambitną Stażystkę i wszystkowiedzącą Plotkarę.- informuje Barbara Maciałczyk z Friends of Glass Polska i dodaje: -Za realizację i produkcję szklanej "sPÓŁKI" odpowiada studio Filmpoint, z którą Friends of Glass Polska zrealizował już wcześniej projekt z Bartkiem Jędrzejakiem "Mówiąca butelka". -- mówi Wojtek Hołysz, CEO Filmpoint.Szklana "sPółka" będzie ukazywać się co tydzień w mediach społecznościowych Friends of Glass Polska - na Facebooku i na kanale YouTube oraz na profilu LinkedIn "sPÓŁKA" - mówi Barbara Maciałczyk z Friends of Glass Polska.Film będzie dostępny w wersji polskiej oraz w wersji angielskiej i będzie udostępniany przez wszystkie kraje należące do Friends of Glass w całej Europie.