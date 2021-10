Wirtualna Polska posadzi las

Łukasz Szewczyk

• Ponad 100 tysięcy osób wzięło udział w trzech etapach ogólnopolskiego EkoTestu, sprawdzającego wiedzę Polaków o ekologii.

• Zgodnie z obietnicą, Wirtualna Polska za każdy wypełniony test przeznaczy 1 zł na posadzenie lasu oraz wsparcie działalności fundacji Las na Zawsze.

Celem EkoTestu była weryfikacja poziomu wiedzy Polaków na temat ekologii, a w następnych krokach promocja ekologicznych postaw i edukacja. Test dotyczył takich zagadnień, jak: oszczędzanie wody, elektromobilność, gospodarka odpadami, jakość powietrza. Na samym początku WP zobowiązała się, że za każdy wypełniony test przeznaczy 1 zł na sadzenie i pielęgnację lasu. Łącznie na ten cel, w pierwszym etapie, trafi więc ponad 100 tysięcy złotych.Las na Zawsze Wirtualnej Polski o powierzchni 1 ha zostanie posadzony 29 października w miejscowości Olędy, w gminie Mordy, niedaleko Siedlec. Będzie lasem naturalnym, bioróżnorodnym, liściastym. Dominującymi gatunkami będą dąb szypułkowy oraz grab pospolity. Rocznie 1 ha lasu pochłania około 7 ton CO2 z atmosfery.- mówi Joanna Pawlak, Prezes Wirtualna Polska Media -- dodaje.Na podstawie 101 017 odpowiedzi w trzech etapach EkoTestu powstał raport o świadomości ekologicznej Polaków. Został podzielony na obszary tematyczne - Woda; Oszczędzanie energii i jakość powietrza; Recykling i gospodarowanie żywnością.Średni wynik EkoTestu to 61 punktów. Dla Polaków najłatwiejsze okazały się pytania zawarte w III fali testu, a najtrudniejsze w II fali EkoTestu. Ogólnie najlepiej wypadli panowie (średnio 64 pkt), osoby w wieku 25-44 lata (62 pkt) oraz mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców (61,5 pkt).Badanie było objęte patronatem: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Pozytywnych Idei oraz Fundacji Las na Zawsze. Partnerem merytorycznym była Fundacja Czyste Powietrze, twórca Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.Ogólnopolski EkoTest był jednym z etapów realizowanych w ramach projektu "WP Naturalnie". Od początku 2021 roku całość energii kupowanej przez spółkę ma gwarancje pochodzenia ze źródeł odnawialnych. W lipcu Wirtualna Polska kupiła drugą farmę fotowoltaiczną na Dolnym Śląsku, dzięki czemu zielona energia niemal w połowie pokrywa zapotrzebowanie WP na zasilanie serwerowni. Ponadto w ramach "WP Naturalnie" powstaje szereg działań promujących ekologię i ochronę środowiska. Na Stronie Głównej WP działa licznik, który pokazuje, o ile dzięki farmom fotowoltaicznym WP oraz wprowadzonym zmianom, spadła emisja CO2 do atmosfery, w porównaniu do 2020 roku. Użytkownicy Strony Głównej WP oraz ponad 20 serwisów należących do Wirtualnej Polski, mogą włączyć tzw. tryb ciemny. Pozwala on m.in. na oszczędność energii w urządzeniach wykorzystujących ekrany typu OLED, na przykład w telefonach komórkowych. Ogólnopolski EkoTest jest kolejnym krokiem do zwiększenia świadomości Polaków na temat ekologii i ochrony środowiska.