młodzi sportowcy w lifestyle'owej kampanii New Balance

• Do grona ambasadorów New Balance dołączyli kolejni młodzi obiecujący lekkoatleci.

• Średniodystansowiec Kacper Lewalski oraz sprinter Patryk Grzegorzewicz. Wraz z innym ambasadorem, Krzysztofem Różnickim, zostali twarzami jesiennej kampanii New Balance.

Kacper Lewalski specjalizujący się w dystansie 800 m i biegający na 400 m Patryk Grzegorzewicz to kolejni młodzi zawodnicy, którzy będą reprezentować markę z charakterystyczną eNką. Z początkiem roku New Balance rozpoczął współpracę z biegającą na dystansie 1500 m Klaudią Kazimierską oraz 800-metrowcem Krzysztofem Różnickim. Marka realizuje w ten sposób zapowiedzi dot. rozbudowy NB Elite Team o młodych obiecujących sportowców, którzy przy jej wsparciu będą mogli nawiązać do sukcesów starszych i utytułowanych już kolegów z zespołu.- mówi Franciszek Romański, Sports Marketing Manager CEE w New Balance/ -- dodaje.Lewalski, Grzegorzewicz i Różnicki zostali zaangażowani do najnowszej kampanii New Balance, w której zaprezentują nadchodzącą kolekcję lifestyle'ową, w tym m.in. odzież oraz zimowy model 754. Marka w ten sposób pokazuje, że nie boi się współpracy z przedstawicielami młodego pokolenia, dając im jednocześnie szansę na zaistnienie jako sportowcy i ludzie w świadomości szerszej publiczności.- tłumaczy Iga Bielawski, Marketing Director CEE w New Balance. -- dodaje.Kampania z młodymi sportowcami wystartuje 22 października i potrwa do 6 grudnia. Witryny sklepowe z zawodnikami będą eksponowane w 48 salonach New Balance w Polsce. Autorką zdjęć do kampanii jest Kasia Mikołowicz (za stylizację odpowiada Tycjana Acquasanta.