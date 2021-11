Allegro obniża cenę rocznego pakietu Programu Smart

Łukasz Szewczyk

• Allegro okresowo obniża cenę Smarta! na 39 zł (zamiast 49 zł) za roczny pakiet.

• Promocja dostępna jest zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów,

• Roczny pakiet Allegro Smart! w obniżonej cenie jest dostępny do 23 grudnia 2021 r.

Z danych platformy Allegro wynika, że Polacy pierwsze zakupy świąteczne planują już w listopadzie, a wielkie festiwale zakupowe, takie jak Black Week, to często dodatkowa okazja na znalezienie prezentów świątecznych w bardzo atrakcyjnych cenach.- mówi Michał Owerczuk, Smart! and Loyalty Programs Director.Specjalna oferta cenowa Allegro Smart! obowiązuje od 2 listopada do 23 grudnia 2021 roku i jest skierowana do wszystkich klientów platformy. Skorzystają z niej nie tylko nowi użytkownicy, także ci z aktywnym pakietem. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet osoby, które aktywowały Allegro Smart! niedawno, mogą skorzystać z okazji i przedłużyć usługę w obniżonej cenie. Podobnie, z promocji mogą skorzystać także klienci posiadający miesięczny Smart! oraz ci, którzy jeszcze testują usługę w programie Smart na start! W cenie 39 zł, każdy użytkownik Allegro może aktywować tylko jeden pakiet Allegro Smart.Allegro Smart!, w trakcie 3 lat swojego istnienia przyniósł Polakom ponad 2,8 miliarda złotych oszczędności wyłącznie na dostawach. Przeciętny Smartowicz zaoszczędził w tym czasie średnio 450 zł. Jednak Smart! to znacznie więcej niż wyłącznie darmowe dostawy i zwroty. Osoby, które przystąpiły do programu, mogą liczyć także na sobotnie dostawy do paczkomatów bez dodatkowych kosztów, darmowe błyskawiczne dostawy milionów ofert w dniu zakupu z X-press Couriers, specjalne warunki w ramach stale zyskującej na popularności metody odroczonych płatności Allegro Pay (raty 3 x 0%) oraz na przedsprzedaże i niższe ceny biletów na wydarzenia dostępne na platformie e-bilet.pl. Ponadto dla Smartowiczów codziennie pojawiają się nowe oferty specjalne (Smart! Okazje), a co roku organizowany jest festiwal zakupowy Smart! Week, którego ostatnia edycja pozwoliła klientom zaoszczędzić na dostawach i obniżkach blisko 70 mln zł.Na Allegro ofert objętych programem Smart! jest już ponad 160 milionów, a bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy już od 40 zł. Obecnie wszystkie oferty z oznaczeniem "Allegro Smart!" oferują darmową dostawę kurierem, a klienci, którzy wybierają odbiór w punkcie, mają do dyspozycji największą w Polsce, liczącą 45 tys. punktów odbioru sieć, w której skład wchodzą m.in Paczkomaty, sklepy Żabka, stacje Orlen, kioski Ruch, a także rozwijana przez Allegro sieć punktów we współpracy z Kolporterem i epaka.pl.Nowym, coraz popularniejszym sposobem, na zwiększenie oszczędności jest Allegro Family, które umożliwia tworzenie liczących nawet 10 osób grup rodzinnych, wspierających się w zakupach i dzielących korzyściami Smart! Wystarczy, że założyciel grupy posiada roczny abonament Allegro Smart!, aby cała grupa mogła cieszyć się darmowymi dostawami.Allegro ma także propozycję dla studentów, żacy mogą skorzystać z pakietu Allegro Smart! Student i w ramach 6-miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego oraz obniżonej ceny po jego zakończeniu, korzystać z oferty zniżek od partnerów Allegro, takich jak Flixbus, FreeNow, Blinkee, Legimi, Multikino, TMobile, strefakursow.pl czy Profilingua.