RMF Digital oferuje produkcję podcastów komercyjnych

Łukasz Szewczyk

• Grupa RMF rozszerzyła ofertę handlową RMF Digital o usługę kompleksowej produkcji podcastów powstających we współpracy z klientami.

• Nowa usługa obejmuje wszystkie etapy - od przygotowania scenariusza, przez nagranie i udźwiękowienie, po dystrybucję.

W ramach usługi Grupa RMF proponuje reklamodawcom całościowe przygotowanie podcastów w oparciu o własne zasoby: prowadzących, copy writerów, realizatorów, montażystów, a także profesjonalne studia radiowe RMF FM w Krakowie i Warszawie. W zakres wchodzą przygotowanie koncepcji całej produkcji i jej formy, napisanie scenariusza (na bazie materiałów dostarczonych przez klienta lub wyłącznie na podstawie briefu), nagranie zamówionej liczby odcinków, montaż i postprodukcja, udźwiękowienie, dystrybucja (na RMFon.pl oraz na zewnętrznych platformach streamingowych) i promocja (wsparcie redakcyjne). Klienci mogą wykorzystać wszystkie lub tylko wybrane elementy usługi.Podcasty mogą mieć dowolną formę, np. wywiadu z ekspertem lub audycji tematycznej, ich gospodarzami mogą być zewnętrzni prowadzący albo prezenterzy radiowi RMF MAXXX lub RMF Classic. Dodatkową opcją jest rejestracja podcastu w formie wideo, co umożliwiają studia RMF FM wyposażone w profesjonalne kamery telewizyjne, oświetlenie i reżyserki.- mówi Tomasz Ramza, Dyrektor Generalny Działu Sprzedaży Grupy RMF.- mówi Adam Pachla, Head of Digital w Grupie RMF.RMF Digital to oferta kampanii internetowych realizowanych przez Grupę RMF, zarówno na własnych stronach jak i w portalach wydawców zewnętrznych. W ofercie znajdują się planowanie i zakup kampanii display, audio i wideo, tworzenie akcji specjalnych oraz usługi brokerskie, SEO i content marketingu.