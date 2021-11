Nowe pakiety TVN Media i Biuro Reklamy Ringier Axel Springer Polska dla branży farmaceutycznej

Łukasz Szewczyk

• TVN Media i Ringier Axel Springer Polska stworzyły osiem nowych pakietów content marketingowych.

• Oferta dla branży farmaceutycznej zawiera rozwiązania osadzone m.in. w internetowym serwisie o zdrowiu - Medonet.pl oraz porannym programie telewizji TVN - "Dzień Dobry TVN".

Nowa oferta TVN Media i Biura Reklamy Ringier Axel Springer Polska jest odpowiedzią na zmieniające się w pandemii zachowania konsumenckie. Wg raportu KPMG "Nowa rzeczywistość: konsument w dobie COVID-19", 34 proc. Polaków w czasie pandemii COVID-19 zaczęło kupować online nowe kategorie produktów, w tym leki, produkty lecznicze czy suplementy diety. Równocześnie kategoria "zdrowie i medycyna" wg badania Gemius/PBI zyskała rok do roku aż 1 mln realnych użytkowników (VI-VIII 2020 - VI-VIII 2021).Oferta content marketingowa TVN Media oraz Ringier Axel Springer Polska jest skonstruowana tak, aby wspierać klientów z branży farmaceutycznej w realizacji czterech głównych celów tj.: edukacja, wizerunek, wsparcie sprzedaży i launch produktu.W ramach każdego obszaru, klienci mogą wybrać pakiet podstawowy lub rozszerzony. Pakiet podstawowy opiera się przede wszystkim na serwisie Medonet.pl, programie "Dzień Dobry TVN" oraz serwisie Onet Zdrowie. Pakiet rozszerzony dodatkowo oferuje m.in. videocast "Zdrowotok" oraz programy "Gość Medonetu" i "Zdrowie Rano". Wszystkie pakiety zawierają również intensywne działania w mediach społecznościowych. Wspólne pakiety są dedykowane regularnej sprzedaży i są oferowane klientom przez obydwa Biura Reklamy - TVN Media oraz Ringier Axel Springer Polska.- mówi Izabela Kowalewska, Head of Content Marketing Team w Ringier Axel Springer Polska.- komentuje Kinga Kucharska Dyrektorka ds. Rozwoju Premium Digital w TVN Media.Oferta pod hasłem "Nowa recepta na nowe czasy" zapewnia rozwiązania, które stawiają na eksperckość, efektywność oraz brand safety, gwarantując m.in. spójną komunikację cross-mediową, dotarcie do różnych grup docelowych i bezpieczne otoczenie dla prezentowanych przekazów reklamowych.