Rusza akcja "Graj w kolory" z Somersby. Do zdobycia 4 tys. nagród

Łukasz Szewczyk

• Somersby rozpoczęła nową promocję "Graj w kolory".

• Dla zwycięzców przygotowano 4 tysiące kolorowych nagród.

W promocji bierze udział 9 wariantów marki Somersby. Butelki zamknięte są kolorowymi kapslami, a na ich etykietach znajdują się symbole kolorowego drzewka, na którym jest widoczna informacja o promocji.Promocja wystartowała w pierwszej połowie listopada 2021 roku i zakończy się w przyszłym roku. Aby wziąć w niej udział należy kupić butelkę promocyjną Somersby z kolorowym kapslem, następnie wpisać kod spod kapsla na stronie promocji i odpowiedzieć na konkursowe pytanie. Do wygrania jest ponad 4 tys. nagród: komplety dresów, zegarki, walizki, a także czapki, szaliki, rękawiczki i skarpetki na mroźne dni oraz wyjazd do kolorowych domków wypoczynkowych w Karkonoszach. Wszystko w żywych, optymistycznych barwach. Na nagrodach znajdą się grafiki zaprojektowane przez designerkę Magdalenę Kaczi Kaczanowską - Hello Kaczi, która w swoich pracach komunikuje się za pomocą słonecznych kolorów oraz grafik, od których bije pozytywna energia.- podkreśla Anna Jatczak, marketing manager marki Somersby.Promocja będzie szeroko komunikowana za pośrednictwem mediów społecznościowych, na Spotify, murali stworzonych częściowo z kolorowych kapsli Somersby, w sklepach na POS oraz z udziałem znanych i lubianych Influencerów.