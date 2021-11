Łukasz Szewczyk

Empik życzy "Wesołych przedŚwiąt" w nowej kampanii (wideo)

• W tegorocznej kampanii Empik zachęca, by odpowiednio wcześnie zacząć przygotowania do Świąt

• Wszystko to, aby uniknąć tradycyjnej przedświątecznej "gorączki" i pędu, a w Święta skupić się na tym, co najważniejsze