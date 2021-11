Łukasz Szewczyk

Borys Szyc i BBC First dają żelazne alibi, by móc zostać w domu i oglądać seriale (wideo)

• Borys Szyc twarzą nowej kampanii BBC First

• W interaktywnym wideo aktor dzieli się swoim aktorskim warsztatem, by pomóc widzom wymigać się od spotkań i tej jesieni pozostać wiernym wygodnym dresom, ciepłym kocykom i ulubionym serialom kryminalnym w BBC First.

Fot. BBC