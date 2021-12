Aplikacja Empik Go dostępna na czytnikach marki Kindle

Łukasz Szewczyk

• Aplikacja Empik Go debiutuje na czytnikach marki Kindle.

• To kolejny krok w strategii marki, która zakłada dotarcie do jak największego grona czytelników

Rynek treści cyfrowych rozwija się w dynamiczny sposób. Tylko w tym roku pojawiło się na nim kilkadziesiąt tysięcy nowych odcinków podcastów oraz audiobooków i ebooków. Ma w tym swój duży udział także Empik Go, który w listopadzie otwiera się na kolejną grupę użytkowników. Najlepiej oceniana w Polsce aplikacja z audiobookami i ebookami była do tej pory dostępna na telefony, tablety oraz czytniki e-booków Inkbook i Pocketbook. Od teraz jej abonenci mogą czytać ebooki dostępne w aplikacji na czytnikach marki Kindle. Aplikacja w wersji beta trafiła do pierwszych czytelników pod koniec października. Jeszcze w grudniu pojawi się jej wersja 1.0., która uwzględni komentarze zgłaszane przez fanów ebooków. Co ważne, czytnik Kindle będzie stanowił dodatkowe urządzenie, na którym będzie można korzystać z abonamentu.- mówi Michał Kiender, Product Manager Empik Go.Użytkownicy aplikacji w każdym miesiącu będą mogli przesłać do swojej biblioteki aż 10 tytułów z ponad 35-tysięcznej oferty ebooków. Zaś równolegle na swoim smartfonie czy tablecie - korzystać z pozostałych zasobów aplikacji: ponad 35 tys. audiobooków, słuchowisk i podcastów. Możliwość korzystania z aplikacji Empik Go na czytnikach Kindle to także duża szansa dla wydawców książek, których tytuły będą miały szansę dotrzeć do kolejnej grupy odbiorców - hard userów czytników marki Kindle.- wyjaśnia Kiender.Aplikację należy zainstalować na swoim komputerze (z systemem operacyjnym Windows - od wersji 7 i MacOS - od wersji 11), kolejno podłączyć do niego czytnik i przesłać tytuły ze swojej biblioteki Empik Go na Kindla. Ebooki przesłane na czytnik będą dostępne do końca ważności abonamentu (pełnych 30 dni). Czytnik należy co miesiąc zsynchronizować.Aplikacja jest dostępna dla klientów z aktywnymi subskrypcjami Empik Go oraz uczestników programu Empik Premium i Empik Premium Free. Z usługi będzie można korzystać w ramach dowolnego abonamentu, w tym dedykowanego bibliotekom.