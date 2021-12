InPost: Paczka tego samego dnia już w 20 miastach Polski

Łukasz Szewczyk

• InPost bez dodatkowych opłat dostarczy przesyłki w dniu nadania w kolejnych 18 miastach w Polsce.

Z tego wygodnego, bezpłatnego usprawnienia korzystali do tej pory mieszkańcy Warszawy i Łodz.. Teraz dołączyli do nich mieszkańcy Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Gdyni, Szczecina, Torunia, Bydgoszczy, Białegostoku, Olszyna, Katowic, Sosnowca, Gliwic, Częstochowy, Bielska-Białej, Radomia, Lublina i Rzeszowa.W ramach usługi, przesyłki nadane w obrębie tego samego miasta, które trafią do centrum dystrybucji InPost do godziny 16.00, są dostarczane do Paczkomatów InPost w dniu nadania.- podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.Dostawa przesyłek do Paczkomatów w dniu nadania jest możliwa dzięki rozbudowanemu programowi inwestycyjnemu, który InPost prowadzi w ostatnich latach. To zarówno dziesiątki nowych, w pełni zautomatyzowanych oddziałów, jak i kilka tysięcy kolejnych rozstawianych Paczkomatów InPost każdego roku w całej Polsce oraz tysiące samochodów - także elektrycznych - i olbrzymie inwestycje w procesy oraz infrastrukturę IT.