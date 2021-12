Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego od 2022 r. Dla kogo i na jakich zasadach?

Materiał zewnętrzny

Kredyt hipoteczny bez konieczności wniesienia wkładu własnego jest jedną z najgłośniejszych i najbardziej medialnych propozycji w ramach rządowego Polskiego Ładu. Stosowną ustawę podpisał już prezydent Andrzej Duda, dlatego w 2022 roku dojdzie do pewnej istotnej zmiany na rynku. Niewątpliwe ułatwienie w pozyskaniu kredytu hipotecznego jest jednak przewidziane wyłącznie dla pewnej grupy Polaków.

Polski Ład - łatwa droga do kredytu?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego - jak to działa

Pomoc państwa polega na udzieleniu specjalnej gwarancji, dzięki której bank przestaje wymagać wpłaty wkładu własnego.



W ramach pomocy państwo pokrywa gwarancją 10-20% kwoty kredytu (ale nie może gwarantować więcej niż 100 tys. zł).



Program zakłada udzielanie pomocy do 31 grudnia 2030 roku.



Okres spłaty kredytu z państwową gwarancją musi wynosić minimum 15 lat.



Kredyt bez wkładu własnego może być udzielony wyłącznie w złotówkach.



Kredyty bez wkładu własnego od 2022 roku będą udzielane wyłącznie przez banki mające ważną umowę z BGK - Bankiem Gospodarstwa Krajowego.



Dla kogo kredyt bez wkładu własnego?

Podsumowanie

Podstawowymi przeszkodami w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego są zazwyczaj zbyt niskie dochody lub ich niestałe, niepewne źródło, a to zniechęca bank. U części osób dochodzi też inny problem - trzeba przecież wpłacić 10-20% kwoty kredytu w formie wkładu własnego, czyli realnie szacując, kwotę kilkudziesięciu tys. zł. Nie każdego stać na taki wydatek, nie każdy dysponuje takimi oszczędnościami. Stąd wiele polskich rodzin odsuwa marzenie o własnym "M-", bo nie jest w stanie spełnić podstawowych zasad narzucanych przez banki.W ramach Polskiego Ładu obecne władze postanowiły wyjść naprzeciw osobom, które nie mają oszczędności na wkład własny. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP, dlatego wejdzie w życie w I połowie 2022 roku.Propozycja, która wchodzi w życie w I połowie 2022 roku, dotyczy kredytów hipotecznych udzielanych na zakup mieszkania lub domu (wraz z kosztami wykończenia), ale też zakup działki budowlanej (pod cele budowlane), pokrycie wkładu budowlanego czy budowę domu jednorodzinnego. Uwaga dla przedsiębiorców - przez pełny okres gwarancji w nieruchomości związanej z udzielonym kredytem obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.Podstawowym wymogiem wobec osób zainteresowanych skorzystaniem z programu jest brak własnego mieszkania lub domu (wliczając w to spółdzielcze prawo do nieruchomości). Na ułatwienia w tym aspekcie mogą liczyć wielodzietne rodziny. Wdrażany projekt zakłada bowiem dopuszczalność posiadania innego mieszkania, gdy w gospodarstwie domowym jest dwoje lub więcej dzieci (maksymalnie 50 m2 przy dwojgu dzieci, 75 m2 przy trojgu, 90 m2 przy czworgu, przy większej liczbie dzieci limity nie obowiązują).Propozycja z Nowego Ładu nie rozwiązuje takich problemów jak np. brak odpowiedniej zdolności kredytowej czy fakt rosnących cen na rynku nieruchomości. Jest jednak sporą szansą dla osób, które nie mają mieszkania, a chcą je nabyć, choć nie posiadają kwoty na wkład własny kredytu.