GfK: Polacy coraz częściej robią "sprytne" zakupy

Łukasz Szewczyk

• Już 71 proc. wszystkich konsumentów w Polsce możemy określić jako tzw. smart shopperów - wynika z raportu firmy badawczej GfK

• Z roku na rok ich liczba systematycznie wzrasta, a wysokie ceny w sklepach mogą jedynie wzmocnić ten trend.

Smart shopperzy nie są nabywcami, którzy szukają w sklepach najtańszych produktów. To osoby wypatrujące ciekawych, głębokich promocji, dobrze zorientowane w cenach popularnych produktów oraz potrafiące płynnie porównywać oferty w różnych sieciach i przeliczać ceny na jednostki. -- twierdzi Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.Wraz ze wzrostem świadomości kupujących, popularnością cieszą się również wszelkiego rodzaju akcje promocyjne. Według GfK w okresie od stycznia do września 2021 roku udział produktów kupionych w promocji wyniósł 27 proc., co oznacza wzrost o 4 p.p. rdr. Skąd nabywcy dowiadują się o promocjach? Głównym źródłem informacji nadal są papierowe gazetki dostępne w sklepach lub dostarczane do domów, a także reklama telewizyjna. Jednak na kolejnych miejscach - w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii - można zaobserwować znaczące zmiany. Obecnie nabywcy częściej dowiadują się o promocjach z cyfrowych narzędzi: ze stron internetowych sklepów, z gazetek wysyłanych drogą e-mailową, a także z aplikacji mobilnych dostępnych na smartfonach.GfK zauważa, że idealnym ekosystemem do rozwoju smart shoppingu stał się również rynek dóbr stałego użytku. -- tłumaczy Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence w GfK.Według GfK kluczowym czynnikiem wyboru dla polskich konsumentów na rynku dóbr trwałych wciąż pozostaje cena. Na drugim miejscu znajdują się cechy techniczne. I właśnie połączenia tych dwóch czynników poszukują podczas zakupów sprytni nabywcy. Znacznie mniejszy wpływ na decyzje kupujących ma marka, która znalazła się dopiero na trzecim miejscu w hierarchii.Trend sprytnych zakupów można zaobserwować m.in. w kategorii odkurzaczy, gdzie bardzo duże wzrosty sprzedaży notują dziś roboty odkurzające oraz odkurzacze pionowe - równolegle spada zaś sprzedaż tradycyjnych odkurzaczy cylindrycznych. -- wyjaśnia Artur Noga-Bogomilski.Rosnąca liczba sprytnych nabywców sprawia, że z roku na rok na wartości zyskuje także rynek marek własnych. W 2020 roku udział wartościowy produktów tego typu w rynku artykułów FMCG wyniósł 19,3 proc. -- zaznacza Michał Maksymiec.