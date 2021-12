Nadchodzi rewolucja w naliczaniu składki OC. Od 2022 r. powiązanie polis z punktami karnymi

Materiał zewnętrzny

Od 1 stycznia 2022 r. kierowców czekają liczne zmiany, które dotyczą m.in. sposobu kalkulacji składki ubezpieczeniowej. Od przyszłego roku zacznie obowiązywać m.in. system uwzględniający liczbę punktów karnych - ich liczba będzie miała wpływ na cenę OC. Co to oznacza w praktyce?

Wyższa składka OC za punkty karne

O ile wzrosną składki?

To już pewne - Sejm zatwierdził nowe prawo, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, towarzystwa ubezpieczeniowe uzyskają wgląd w liczbę punktów karnych nałożonych na każdego kierowcę i będzie ona uwzględniana przez algorytm wyliczający składkę. Taki system obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej i nie inaczej będzie w Polsce od nadchodzącego roku. Oznacza to jedno: podwyżkę OC dla kierowców, którzy jeżdżą nieprzepisowo i mają na koncie wiele punktów karnych.Z perspektywy towarzystw ubezpieczeniowych pomysł wydaje się jak najbardziej logiczny. Nie sposób zaprzeczyć, że kierowcy, którzy mają na koncie dużą liczbę mandatów, a tym samym punktów karnych, rzeczywiście są bardziej ryzykownymi klientami, a to przekłada się na wyższe prawdopodobieństwo wypłacenia odszkodowania z powodu szkód wyrządzonych w ruchu drogowym. Mechanizm uzależniający cenę OC od liczby punktów karnych obowiązuje m.in. w Wielkiej Brytanii, jednak różnica polega na tym, że w UK ubezpieczeniem objęty jest sam kierowca, a nie pojazd, tak jak w Polsce. Co to oznacza w praktyce?W Polsce obowiązkowemu OC podlega nie konkretna osoba, lecz samochód. To powoduje, że kierowca prowadzący nieswoje, np. wypożyczone auto i nieposiadający żadnej polisy nie poniesie w związku z tym konsekwencji dotyczących wyższej składki za punkty karne, bo po prostu nie ma wykupionego ubezpieczenia. Negatywne skutki w postaci droższego OC dotkną natomiast rzeczywistego właściciela pojazdu, nawet jeśli go nie prowadził, a tylko użyczył innej osobie. Aby nowe przepisy nie były dziurawe, konieczne jest zatem powiązanie polisy z konkretnym kierowcą, jednak z uwagi na koszty takiej zmiany nie przewiduje się jej wprowadzenia.Wracając do tematu podwyżek składki OC dla osób, które mają punkty karne na koncie, pojawia się pytanie o ich skalę. W jakim stopniu wzrośnie cena ubezpieczenia, jeżeli masz np. 5 albo 10 punktów karnych? Niestety udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest niemożliwe. Po pierwsze dlatego, że nie znamy działania algorytmu, od którego będą zależały podwyżki. Po drugie wysokość składki OC jest zawsze obliczana w sposób indywidualny, na podstawie analizy dziesiątków różnych czynników, a liczba punktów karnych to tylko jedna z wielu zmiennych. Przykładowo, więcej trzeba zapłacić za ubezpieczenie z możliwością bezpośredniej likwidacji szkód, o którym przeczytasz na stronie https://kalkulator-oc-ac.auto.pl/bezposrednia-likwidacja-szkod-bls/ , niż za zwykłą polisę pozbawioną tego mechanizmu.Pewne jest natomiast to, że rodzaj wykroczeń czy przestępstw popełnionych na drodze nie będzie miał wpływu na skalę zwyżek. Mówiąc wprost, nie będzie istotne, z jakiego powodu otrzymasz punkty karne, ponieważ o wysokości podwyżki OC zadecyduje wyłącznie ich liczba. Niezależnie od tego, czy zostanie na Ciebie nałożonych 10 punktów karnych za złe parkowanie, czy za niebezpieczne wyprzedzanie na zakazie, podwyżka będzie jednakowa. Jeśli chcesz mieć pewność, że zapłacisz za obowiązkowe ubezpieczenie minimalną cenę, poszukuj najtańszych ofert - w ich znalezieniu pomoże Ci darmowa porównywarka internetowa https://kalkulator-oc-ac.auto.pl/