"Player się zmienił - nie znasz, to poznaj!". Startuje nowa kampania Playera (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (9 grudnia 2021 roku) zadebiutuje nowa kampania platformy VOD Player.pl.

• W ramach niej zobaczymy trzy serie spotów z udziałem gwiazd produkcji Player Original, aktorki związanej z Klubem Komediowym oraz influencerów.

Już w czwartek 9 grudnia player.pl zaprezentuje nową kampanię pod hasłem "Player się zmienił - nie znasz, to poznaj!". Jej celem jest zainteresowanie widzów biblioteką tytułów pod marką Player Original, która nieustannie się rozrasta. W pierwszej z trzech odsłon akcji odbiorcy zobaczą gwiazdę "Skazanej" Agatę Kuleszę. W kolejnych Piotra Głowackiego, czyli podkomisarza Filipa Zacharę z "Nieobecnych" oraz Mateusza Banasiuka wcielającego się w postać porucznika Tadeusza Mroza w "Pajęczynie".Dodatkowo w spotach wchodzących w skład kampanii promocyjnej wystąpili również aktorka z Klubu Komediowego Kinga Kosik-Burzyńska oraz znani influencerzy, którzy zagrali... samych siebie. Wśród nich znaleźli się: Kinga Dąbrowska (@itskingavictoria), Adrian Fabian, Aleksandra Chojnacka (@Odylia), Dawid Rakowski, Iga Szamborska, Natalia Maszkowska (@Nathallae), Natalia Sisik, Gabi Kowalewska, Seweryn Habdas, Simon Losik i Wanesa Stefaniak.Kampania pod hasłem "Player się zmienił - nie znasz, to poznaj!" zagości w sieci, rozgłośniach radiowych oraz w kanałach komunikacji TVN Grupa Discovery - na antenie oraz w mediach społecznościowych.Start nowej kampanii "Player się zmienił - nie znasz, to poznaj!" już w czwartek 9 grudnia.