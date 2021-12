Rusza kampania "W Polsat Box możesz mieć wszystko" W roli głównej Jacek Braciak (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła nowa kampania reklamowa Polsat Box informująca o promocyjnej ofercie operatora

• Główną rolę w spocie gra ceniony przez widzów Jacek Braciak, który pokazuje córce, że wybierając ofertę Polsat Box, można mieć wszystko.

Nowa kampania jest prowadzona w telewizji, Internecie i stacjach radiowych. Spot reklamowy powstał dzięki współpracy marki Polsat Box z agencją Freudschaft (wcześniej Scholz & Friends). Przenosi on widzów do domu, w którym ojciec próbuje pocieszyć smutną córeczkę. Dziewczynka usłyszała od koleżanki, że nie można mieć wszystkiego. Z tą opinia nie zgadzają się rodzice. Tata, w którego rolę niezmiennie wciela się Jacek Braciak, oprowadza ją oraz widzów po kolejnych pokojach, pokazując, że w bogatej ofercie Polsat Box można jednak mieć wszystko. Każdy znajdzie tu ulubioną rozrywkę i może ją oglądać, gdzie chce oraz na czym chce. Szczęśliwe dziecko podsumowuje, że tata zawsze ma rację. A wdzięczna żona dodaje - rządzisz!W ramach kampanii prowadzonej w telewizji, Internecie i lokalnych stacjach radiowych wykorzystywany jest m.in. spot reklamowy w dwóch wersjach - 45" oraz 30".Pakiet podstawowy M Sport to 79 różnorodnych kanałów dla całej rodziny wzbogaconych o stacje: Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA, Eleven Sports z m.in. włoską Serie A TIM, hiszpańską LaLiga Santander i wyścigami Formula 1 oraz promocyjnie Canal+ Sport 3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą za 0 zł.