"Kochaj tak, jak lubisz". Durex startuje z walentynkową kampanią

Misją marki jest zapewnienie dostępu do szczęśliwego i bezpiecznego seksu. Dlatego przy okazji tego-rocznych Walentynek Durex przekonuje, że każdy może i powinien kochać tak, jak lubi. Pretekstem do powstania kampanii jest insight mówiący o tym, że w wielu kręgach seks wciąż bywa tematem tabu, nawet w długoletnich związkach, a wyobrażenie tego jak powinien wyglądać udany stosunek, często opiera się nie na własnych pragnieniach, ale na powszechnie utrwalonych stereotypach. Celem kampanii jest także zwrócenie uwagi na fakt, że dopóki każda ze stron świadomie wyraża zgodę na seks nie należy się ograniczać w swojej kreatywności.- mówi Kamil Komarzyniec, Brand Manager marki Durex z firmy Reckitt Benckiser.Różne rodzaje miłości to także różne potrzeby. Aby na nie odpowiedzieć, kampania "Kochaj tak, jak lubisz" promuje linię najcieńszych w portfolio Durex prezerwatyw Invisible, w której znajdują się nast-pujące warianty: supercienkie, dopasowane, powiększone oraz dodatkowo nawilżane. Odpowiednio dopasowane prezerwatywy pomagają osiągnąć poczucie bliskości z partnerem, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony.- podkreśla Inga Songin, Marketing Director Poland & EE, ReckittKampania będzie prowadzona od 10 stycznia do 14 lutego br. Twórcą strategii komunikacji oraz idei kreatywnej kampanii "Kochaj tak, jak lubisz" jest agencja DDB. Za opracowanie całościowej strategii komunikacji PR oraz realizację działań z zakresu media relations i branded content dla marki, odpowiada agencja Big Picture. Wybór i koordynacja działań z influencerami leżały po stronie agencji Tears of Joy. Za strategię mediową i zakup powierzchni w TV oraz digitalu odpowiada dom mediowy OMD.