"Mała Księga Majsterkowicza". Castorama z nową serią publikacji dla młodych majsterkowiczów

Łukasz Szewczyk

• Jak samemu stworzyć las w słoiku?

• Castorama w ramach programu "Masterkowo" wydała mini publikację "Mała Księga Majsterkowicza"

• Pierwsza zimowa edycja książeczki dostępna jest już bezpłatnie we wszystkich 90 sklepach sieci Castorama w Polsce.

Książeczka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-12 lat - zachęca do zabawy i nauki poprzez doświadczenie. Program "Majsterkowo" już nie raz udowodnił, że taka forma rozbudza kreatywność i rozwija zdolności manualne dzieci.Program "Majsterkowo" opiera się o warsztaty dla najmłodszych w sklepach sieci, prowadzone w różnych blokach tematycznych, np. środowisko, energia, drewno, dekoracje czy edukacja na rzecz czystego powietrza. Do tej pory z warsztatów zwiększających wiedzę i świadomość ekologiczną, skorzystało ponad 120 000 dzieci.Okres pandemii i związane z nim obostrzenia wymusiły konieczność znalezienia nowych form i narzędzi zaproszenia najmłodszych do majsterkowania. Od 2020 roku część warsztatów odbywała się online, a część w formie wyjazdowych warsztatów specjalistów Castorama do szkół. Mobilne Majsterkowo wyposażone w niezbędne materiały i głowy pełne pomysłów prowadzących zajęcia, odwiedziło już pierwsze szkoły.- tłumaczy Paweł Świętochowski, Kierownik ds. Relacji Biznesowych i Projektów Społecznych w Castorama Polska."Mała Księga Majsterkowicza" pozwala na przeprowadzenie praktycznych zajęć nie tylko w szkołach, ale i w domach wspólnie przez rodziców z dziećmi. Można po nią sięgnąć bezpośrednio przy kasach we wszystkich sklepach sieci w Polsce. Edycja zimowa jest pierwszą z serii czterech książeczek nawiązujących tematycznie do poszczególnych pór roku, kolejna pojawi się w sklepach już na wiosnę.