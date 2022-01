"Tatry się należą". Nowa platforma komunikacji marki Tatra (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Marka piwa Tatra prezentuje nową odsłonę.

• Zmienione zostały wszystkie dotychczasowe elementy marketingowe marki: od pozycjonowania, po komunikację oraz opakowania.

• Startująca właśnie kampania pod hasłem "Tatry się należą" jest największym i najsilniejszym działaniem marki od lat.

Nowa idea kreatywna "Tatry się należą" oparta jest na przekonaniu, że za ciężką pracę zarówno w ramach wykonywanego zawodu, jak i codziennych czynności należy się zasłużony odpoczynek i czas wolny od bieżących obowiązków niezbędny do naładowania baterii do dalszego działania.- mówi Julia Czyżykowska, Kierownik marki Tatra. -- dodaje.W przeprowadzonym na zlecenie Grupy Żywiec badaniu nowa komunikacja uzyskała najwyższe w ostatnich latach wyniki i jak mówią o idei sami konsumenci - opisuje dokładnie, jak się czuję na co dzień. Marka stała się bardziej współczesna, autentyczna i bliska konsumentom. Nowa kampania i wszystkie pozostałe działania ATL & BTL Tatry będą w tym roku skupione w ramach tej jednej platformy.Nowemu pozycjonowaniu Tatry towarzyszy również zmiana opakowań. Nowy design nawiązuje do idei przewodniej marki i prezentuje Tatry - góry jako główną ikonę bezpośrednio wpisaną w DNA (nazwę) marki. Grafika opakowań nie tylko podkreśla wysoką i solidną jakość produktu, ale również świetnie wyróżnia się na półce i sprawia, że marka postrzegana jest przez konsumentów jako współczesna i na czasie.Kampania telewizyjna startuje 17 stycznia 2021 roku Spoty emitowane będą w stacjach ogólnopolskich i tematycznych oraz na platformach VOD. Oprócz kampanii telewizyjnej zaplanowano również działania w mediach społecznościowych.Za komunikację ATL oraz działania w kanale digital i w mediach społecznościowych odpowiada 2012 Agency. Spot wyprodukował Opus Film. Media planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Rebranding opakowań przygotowała agencja Cztery czwarte, działaniami BTL marki zajmuje się Global Shopper Marketing. Prace strategiczne przy nowym pozycjonowaniu - CPC Brand Consultants.