Snickers w nowej kampanii ponownie pokazuje, że głodni nie jesteśmy sobą (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Pod hasłem "Nie ogarniasz? Zjedz Snickersa" wystartowała nowa kampania reklamowa marki Snickers.

• Snickers kolejny raz, w zaskakujący sposób pokazuje, że głodni nie jesteśmy sobą.

Każdemu od czasu do czasu zdarzy się o czymś zapomnieć. Lepiej jednak, jeśli szykując się na spotkanie ze znajomymi będziemy pamiętać o założeniu spodni. W nowym spocie reklamowym batona Snickers w charakterystyczny dla marki - lekki i zabawny sposób - pokazana jest historia, w której główny bohater za bardzo przyzwyczaił się do pandemicznej rzeczywistości i spotkań online. Kiedy w domu pojawiają się goście, prezentuje się im ubrany jedynie w koszulę. Reklamę można zobaczyć w telewizji oraz serwisach VOD.Kampania promująca hasło "Nie ogarniasz? Zjedz Snickers" będzie wzmocniona przez nośniki outdoorowe, które pojawią się w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce. Nie zabraknie wśród nich najważniejszych aglomeracji, w których banery marki zawisną w najbardziej uczęszczanych miejscach.Komunikacja outdoorowa Snickersa w zimowej odsłonie Snickers będzie też obecna w miejscowościach górskich. Szusując na nartach lub snowboardzie przez godzinę można spalić nawet 500 kcal. Dlatego podczas ferii i zimowych wyjazdów warto mieć zawsze pod ręką ulubioną przekąskę. O tym, że nawet zimę lepiej "ogarnia się" z batonem Snickers przypominają billboardy zlokalizowane w górskich miejscowościach turystycznych słynących z zimowych aktywności m.in. w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej, Krynicy, Wiśle czy Szczyrku.Kampania reklamowa "Nie ogarniasz? Zjedz Snickers" wystartowała 15 stycznia. Kopia reklamowa w TV oraz VOD będzie emitowana do 13 marca. Kampanią outdoorowa potrwa do końca lutego. Za produkcję spotu TV odpowiedzialna jest agencja BBDO New York, a za jego adaptację eg+. Za zakup mediów kampanii odpowiada dom mediowy Mediacom, a kreacje outdoor stworzyła agencja Brandcomm.